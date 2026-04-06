Sáng nay khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI: Bầu, phê chuẩn nhân sự lãnh đạo Nhà nước

Một phiên họp của Quốc hội khóa XV - Ảnh: Media Quốc hội

Sáng nay (6-4), kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Kỳ họp sẽ chia thành 2 đợt (đợt 1 từ ngày 6 đến 12-4, đợt 2 từ ngày 20 đến 23-4, dự phòng 24 và 25-4).

Theo lịch trình trước giờ khai mạc kỳ họp, lúc 7h, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại diện các đoàn đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Lúc 8h, phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI sẽ diễn ra tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Phiên khai mạc được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1).

Tại kỳ họp này, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có phát biểu chỉ đạo.

Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trước đó, trong sáng 5-4, các đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành đã họp để bầu trưởng đoàn, phó trưởng đoàn.

Vào buổi chiều, Quốc hội đã họp phiên trù bị và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp.

Liên quan công tác tổ chức bộ máy, nhân sự là nội dung trọng tâm của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Quốc hội dự kiến dành khoảng 2,5 ngày làm việc để xem xét, quyết định nội dung này.

Cụ thể, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Quốc hội sẽ quyết định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn danh sách Phó chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, ngay sau khi được Quốc hội bầu, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sẽ tuyên thệ trước Quốc hội.

Cũng tại kỳ họp, dự kiến Quốc hội xem xét, thông qua 8 dự luật, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật, 5 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Đồng thời, có 9 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Theo thông báo, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ truyền hình trực tiếp phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI và các lễ tuyên thệ nhậm chức trên kênh VTV1. Trong đó, ngày 6-4 sẽ truyền hình trực tiếp khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI. Cũng trong ngày, dự kiến truyền hình trực tiếp lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch Quốc hội. Ngày 7-4, dự kiến sẽ truyền hình trực tiếp lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước, lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ, lễ tuyên thệ nhậm chức của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Thông báo cũng nêu rõ thời gian truyền hình trực tiếp của các sự kiện trên có thể thay đổi do các yêu cầu đột xuất. VTV cũng thông báo rõ về quy định tiếp sóng, nghĩa vụ sở hữu trí tuệ.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ