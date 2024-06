Quang Hải chốt ký hợp đồng trọn đời với CLB Công an Hà Nội vào đầu tháng 7

Quang Hải chuẩn bị gia hạn hợp đồng với CLB Công an Hà Nội

Theo thông tin có được từ Bóng đá, Quang Hải sẽ ký hợp đồng với CLB Công an Hà Nội ngay sau khi đội bóng này kết thúc mùa giải 2023/24. Cụ thể, vào ngày 3 hoặc 4/7, buổi ký kết giữa Quang Hải và CLB Công an Hà Nội sẽ diễn ra.

Trước đó, một số nguồn tin cho biết Quang Hải sẽ ký hợp đồng mới có thời hạn 3 năm với CLB Công an Hà Nội. Song dựa trên diễn biến mới nhất, tiền vệ này sẽ ký hợp đồng trọn đời đúng nghĩa với đội bóng này. Được biết, Quang Hải sẽ không chỉ gắn bó với CLB Công an Hà Nội cho đến hết sự nghiệp quần đùi áo số. Cầu thủ này có thể hợp tác thêm với đội bóng ngành công an khi treo giày.

Điều mà người hâm mộ quan tâm là liệu giữa đôi bên có điều khoản phụ, cho phép Quang Hải sang nước ngoài chơi bóng trong một thời gian nhất định hay không. Tiền vệ sinh năm 1997 thực tế nhận được không ít đề nghị đến từ các CLB nước ngoài. Một trong số đó có Consadole Sapporo. Đội bóng Nhật Bản đã theo sát Quang Hải suốt 2 năm qua. CLB này thậm chí còn nằm trong diện ứng viên có thể chiêu mộ thành công Quang Hải cách đây vài tháng.

Bản hợp đồng của Quang Hải sẽ rất đặc biệt

Dẫu vậy, với việc CLB Công an Hà Nội quyết tâm giữ bằng được Quang Hải, đội bóng Nhật Bản có lẽ đã phải chào thua ở thương vụ này.

Trở lại với CLB Công an Hà Nội, đội bóng của HLV Polking sẽ hoàn tất mùa bóng không thành công với chuyến làm khách trên sân của Bình Định vào ngày 30/6. Mục tiêu của đội bóng ngành công an có lẽ là nỗ lực vào top 4 đội chung cuộc. Họ đã sớm trở thành cựu vương V.League cách đây vài vòng đấu sau chuỗi trận không thành công vừa rồi.

Tác giả: Trí Công

Nguồn tin: bongdaplus.vn