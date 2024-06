Quang Hải dự kiến ở lại Công an Hà Nội 3 năm, nhận lót tay trọn gói 1 lần

Quang Hải có thể thay đổi ý định, ở lại CLB Công an Hà Nội chơi bóng

Tối qua (19/6), xuất hiện thông tin tiền vệ Nguyễn Quang Hải gắn bó thêm với CLB Công an Hà Nội. Một số nguồn tin còn khẳng định Quang Hải sẽ ký hợp đồng đến hết sự nghiệp với đội bóng ngành công an.

Đây là điều khá bất ngờ bởi trước đó, Quang Hải đã nhận được tín hiệu đến từ Consadole Sapporo của Nhật Bản. Thậm chí người đại diện của tiền vệ 27 tuổi còn khẳng định không ưu tiên việc gia hạn với đội bóng ngành công an. Sự việc xoay chuyển theo chiều hướng tích cực cho CLB Công an Hà Nội khi Quang Hải có cuộc nói chuyện với một lãnh đạo cấp cao của đội bóng vào chiều 19/6.

Theo đó, lời đề nghị về việc gia hạn hợp đồng giữa Quang Hải và CLB Công an Hà Nội đã được đưa ra trong cuộc gặp gỡ này. Theo tìm hiểu của phóng viên Bóng đá, Quang Hải nhiều khả năng sẽ ký hợp đồng 3 năm với CLB Công an Hà Nội. Đội bóng này dự kiến cũng trả luôn cả khoản tiền lót tay xuyên suốt 3 năm đó chỉ trong 1 lần cho Quang Hải. Số tiền lót tay cụ thể chưa được xác định do đôi bên vẫn đang trong giai đoạn đàm phán. Trước đó, Quang Hải được cho sẽ nhận lót tay 10 tỷ đồng cho 1 mùa giải rưỡi chơi bóng tại CLB Công an Hà Nội (tính từ tháng 6/2023 đến nay).

Có thể sau thời điểm này, Quang Hải sẽ đưa ra quyết định tiếp theo về tương lai. Anh vẫn để ngỏ khả năng xuất ngoại như một cách khẳng định bản thân mình ở môi trường ngoài V.League.

Quang Hải đã ghi 7 bàn sau 20 trận ở V.League 2023/24, thành tích ấn tượng hơn nhiều so với 1 bàn sau 8 trận ở nửa cuối mùa trước. Quang Hải được ban lãnh đạo CLB CAHN đánh giá cao ở cả chuyên môn, năng lực và mức độ chuyên nghiệp. Tiền vệ sinh năm 1997 được nhiều HLV của CLB CAHN như Kiatisak Senamuang, Gong Oh-kyun, Trần Tiến Đại và Flavio Cruz trọng dụng.

Tác giả: Trí Công

Nguồn tin: bongdaplus.vn