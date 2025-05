Quân khu 4, tỉnh Nghệ An đón đoàn diễu binh, diễu hành số 1 dừng nghỉ tại ga Vinh

Đoàn công tác do Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Đại diện lãnh đạo Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An đón đoàn tại ga Vinh.

Đại tá Ngô Nam Cường, Phó tư lệnh Quân khu 4; Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An; cùng cán bộ, chiến sĩ LLVT, đoàn viên, thanh niên và nhân dân tỉnh đã có mặt tại ga để đón, động viên, chúc mừng thành tích và tiễn đoàn.

Quang cảnh lễ đón đoàn.

Trung tướng Trương Thiên Tô phát biểu cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An dành cho đoàn.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An phát biểu chào mừng đoàn.

Trong không khí rộn ràng, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên không ngừng vỗ tay, vẫy cờ chào đón các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành. Tàu dừng, những bó hoa tươi thắm được trao tận tay đại diện các khối cùng những lời hỏi thăm ân cần.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Bộ CHQS tỉnh Nghệ An trao quà tặng đoàn công tác.

Trung tướng Trương Thiên Tô, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên tỉnh Nghệ An.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An nhấn mạnh rằng, để có màn diễu binh, diễu hành hoành tráng và ấn tượng vừa qua, các lực lượng đã phải vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết, vượt qua được chính mình, kiên trì luyện tập để có được sự đồng đều, chính xác. Hình ảnh đội ngũ diễu binh, diễu hành là niềm tự hào to lớn không chỉ của Quân đội mà còn của nhân dân cả nước.

Thành viên đoàn trò chuyện cùng đoàn viên, thanh niên tỉnh Nghệ An tham gia đón đoàn công tác.

Thành viên đoàn thưởng thức đồ ăn nhẹ và đặc sản tỉnh nhà do Ban tổ chức chuẩn bị.

Đồng chí Bùi Thanh An nhấn mạnh, Nghệ An vinh dự là một trong những điểm dừng chân của các đoàn trên hành trình trở về đơn vị. Dù thời gian gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng hình ảnh các đồng chí với khí thế hào hùng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân địa phương.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo, quân và dân tỉnh Nghệ An, Trung tướng Trương Thiên Tô khẳng định, các cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam luôn nêu cao ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, chấp hành kỷ luật, thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm. Lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành cũng chính là hiện thân sức mạnh, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Đồng đội chào đón thành viên đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm vừa qua.

Theo kế hoạch, đoàn sẽ về đến ga Hà Nội vào chiều cùng ngày.

Trung tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh, toàn quân tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân; đồng thời, mong muốn tỉnh Nghệ An tiếp tục chú trọng phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc.

Tác giả: VĂN HIẾU

Nguồn tin: qdnd.vn