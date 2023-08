Giám đốc Ga Vinh nói gì trước những 'tâm tư' của người dân?

Phản ánh tới phóng viên, anh Tr.L.G (TP Vinh, Nghệ An) cho rằng, dịp nghỉ hè này khi con có nhiều thời gian nên anh cũng muốn cho con mình đi xa trên những chuyến tàu hỏa. Vừa để có những trải nghiệm thực tế, phần nữa cũng muốn con được ngắm cảnh đất nước qua những cung đường trên hành trình tàu đi qua. Tuy nhiên, sau nhiều lần đi lại, sử dụng dịch vụ tại ga Vinh thì anh băn khoăn, không hài lòng.

Cụ thể anh G cho rằng, việc đưa đón ở ga Vinh có gì đó bất cập, thiếu minh bạch. Thứ nhất là việc mỗi khi xe gia đình anh vào ga Vinh thì có một nhân viên trực chốt ở cổng ra yêu cầu dừng xe và thu vé vào với mức giá vào cổng là 10.000 đồng. Điều đáng nói là những lần anh nộp tiền đều không được nhân viên đưa vé.

Hình ảnh xe vào ga Vinh một nhân viên đứng ta thu vé 10 nghìn/lượt nhưng không xuất vé và hình ảnh "đội" vận chuyển hành lý của khách vào khu vực lên tàu.

Thứ hai, anh G cho rằng, mẹ anh đã lớn tuổi, hay vợ con anh đi xa thường mang khá nhiều hành lý, do đó khi tới ga thì anh cũng muốn hỗ trợ vận chuyển vào gần toa tàu hơn. Nhưng việc này đã không được bảo vệ, nhân viên khu vực cổng vào khu lên xuống ga cho phép. Với hành lý mang theo, nếu như không tự mang lên tàu được thì phải sử dụng dịch vụ xe đẩy của ga, tùy theo lượng hành lý ít nhiều để bỏ lên xe đẩy, nhân viên đẩy xe sẽ trực tiếp thu tiền hỗ trợ bốc xếp đồ lên tàu với mức giá từ tối thiểu 10.000 đồng, tối đa 50.00 đồng được “niêm yết” rõ trên xe đẩy.

“Thực tế khi đưa người thân ra tàu thì cũng muốn hỗ trợ mang xách hành lý lại toa, con cái đi xa thì cũng nhắn nhủ, dặn dò thêm...đường này họ lại chặn cửa vào. Chỉ có hành khách có vé mới được vào khu vực lên tàu, hành lý có xe đẩy nhà ga hỗ trợ bốc xếp lên tàu rồi thu tiền. Trong khi đó xe của nhiều hãng taxi lại vào ra khu vực đó để đưa đón khách thoải mái. Tôi cho rằng như vậy khá bất cập, không hài lòng về cách mà nhà ga ứng xử như vậy", anh G bày tỏ.

Còn chị C.T.P (TP Vinh) cũng chia sẻ rằng, hai lần đưa mẹ vào ga Vinh để đi Nha Trang, chị cũng rất buồn khi phía nhà ga không cho mang hành lý giúp mẹ lên tàu. Chị P tâm sự rằng, mẹ chị tuổi đã trên 80 tuổi rồi, việc đưa mẹ vào tận tàu cũng là để yên tâm và cũng hỗ trợ chuyển hành lý lên tàu giúp mẹ cho tình cảm.

“Trong ký ức xưa đến nay, tôi vẫn nhớ như in những lần đưa đón người thân ở ga Vinh. Nó thật đặc biệt, tình cảm, bịn rịn. Do tính chất công việc, thời gian nên ngày nay việc lựa chọn đi lại bằng tàu hỏa ít đi rất nhiều. Cũng không vì thế mà trong bản thân tôi hay nhiều người không còn lưu luyến những chuyến tàu, nhà ga, đưa đón...Nhưng nay có những thay đổi mà tôi nghĩ rằng ngành đường sắt nên xem xét, điều chỉnh lại”, chị P bày tỏ.

Ga Vinh khá vắng vẻ, theo Giám đốc Ga Vinh thông tin lượng hành khách ga Vinh năm nay giảm mạnh so với những năm như 2019, trước dịch Covid 19.

Trước những băn khoăn này của hành khách, người dân, Giám đốc khai thác đường sắt chi nhánh Nghệ Tĩnh Nguyễn Thanh Hải cho rằng, việc hành khách có vé mới được vào khu vực lên xuống tàu đã bắt đầu đưa vào quy định chung của cả ngành đường sắt từ thời cựu bộ trưởng Đinh La Thăng. Để hỗ trợ hành khách thì ga Vinh có lực lượng hỗ trợ riêng cho hành khách lên xuống tàu, bốc xếp hành lý mang theo.

Khoản tiền thu mỗi lần hỗ trợ bốc xếp hành lý cũng là để lấy chi phí trả cho cán bộ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ. Việc này là do quy định chung của ngành chứ không phải chỉ riêng ga Vinh mới áp dụng như vậy. Tàu dừng ở ga Vinh đón khách cũng khá nhanh, từ lúc dừng đón đến khi tàu tiếp tục hành trình tầm 6 phút. Do đó để bảo đảm an toàn và cũng không làm ảnh hưởng tới lịch trình tàu. Ông cũng khá đồng cảm với tâm tư của hành khách trong câu chuyện này, tuy nhiên đã là quy định thì ga Vinh phải thực hiện.

Về vấn đề thu phí xe vào va thì ông Nguyễn Thanh Hải cho rằng, thực hiện theo quy định chung của UBND tỉnh Nghệ An đưa ra, xe vào ga thì nhân viên sẽ xuất vé và thu tiền gửi xe ở bãi trong khu vực ga. Tiền dịch vụ cũng thu nộp ngân sách cả chứ ga Vinh cũng không có quyền sử dụng chung hay riêng để rồi tự quyết thu hay đề ra quy định rồi tự ý thu tiền của hành khách...

Với biết bao thế hệ thì nhà ga, xe lửa, những cuộc chia tay bịn rịn...đã trở thành những ký ức đẹp...

