Nghệ An: Lượng khách đến ga Vinh tăng cao trong dịp lễ 2/9

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài, chính vì vậy lượng du khách về tham quan, nghỉ dưỡng các điểm du lịch dự kiến sẽ nhiều hơn các năm trước. Nhằm bảo đảm tốt nhất các dịch vụ phục vụ du khách, an ninh, an toàn cho khách du lịch và giữ gìn môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh, Sở Du lịch Nghệ An đã có văn bản, thông tin tới các đơn vị liên quan, các khu di tích, điểm du lịch cũng như các đơn vị, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn toàn tỉnh về những nội dung nhằm tạo điều kiện, phục vụ tốt nhất cho du khách khi về với Nghệ An dịp nghỉ lễ năm nay.