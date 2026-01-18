Quân đội, công an tổ chức lực lượng bảo vệ Đại hội XIV

Công an triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, trong đó cảnh vệ và các đơn vị chức năng tổ chức kiểm soát chặt tại khu vực diễn ra Đại hội, địa điểm lưu trú, tuyến đường di chuyển và các hoạt động liên quan của đại biểu.

Ở lớp bảo vệ tiếp theo, lực lượng cảnh sát cơ động, đặc nhiệm và chống khủng bố được triển khai theo phương án tác chiến, sẵn sàng xử lý tình huống phức tạp, ngăn chặn các nguy cơ gây rối, phá hoại, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Đại hội.

Quân đội sẽ bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, duy trì sẵn sàng chiến đấu và tổ chức lực lượng công binh rà phá bom mìn, vật liệu nổ, bảo đảm an toàn khu vực trọng điểm. Các đơn vị cũng tăng cường tuần tra, canh gác, siết chặt quản lý vũ khí, trang bị, vật liệu nổ, bảo đảm an toàn kho tàng, doanh trại, sân bay, bến bãi.

Trận địa tên lửa bảo vệ đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Video: Huy Mạnh

Trên địa bàn thủ đô Hà Nội, lực lượng phòng không duy trì quân số trực 24/24, triển khai trận địa dã chiến, sẵn sàng xử lý mục tiêu bay thấp và nguy cơ xâm nhập bằng thiết bị bay không người lái (UAV), góp phần bảo vệ vùng trời và các khu vực trọng yếu trong thời gian diễn ra Đại hội.

Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 172, Trung đoàn 64, Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không - Không quân) cho biết đơn vị tổ chức lực lượng trực theo kíp, thay ca liên tục, kiểm tra khí tài, thông tin liên lạc hằng ngày để duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu. "Chúng tôi xây dựng phương án xử lý mục tiêu bay thấp, đặc biệt là UAV, theo các tình huống giả định có thể xảy ra", anh nói.

Thiếu tá Nguyễn Văn Linh, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn tên lửa 236, Sư đoàn phòng không 361, cho biết đơn vị đã tăng cường huấn luyện, luyện tập hiệp đồng kíp chiến đấu theo phương án tác chiến được phê chuẩn. Các kíp trực được yêu cầu phản ứng nhanh khi có dấu hiệu xâm nhập bất ngờ, bảo đảm kiểm soát chặt vùng trời khu vực được giao.

Trường Trung cấp 24 Biên phòng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Đại hội XIV. Ảnh: Hồng Phương

Tham gia bảo vệ Đại hội, trường Trung cấp 24 Biên phòng triển khai 3 phân đội, trong đó 2 phân đội bố trí lực lượng sẵn sàng xử lý tình huống bảo đảm an ninh, an toàn và một phân đội trực tìm kiếm cứu nạn. Bộ đội Biên phòng được huy động cùng 16 chó nghiệp vụ từng tham gia nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Cùng với bảo vệ mục tiêu và không gian vật lý, công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin cũng được đặt ở mức cảnh giác cao. Các lực lượng chuyên trách phối hợp triển khai biện pháp kỹ thuật nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý nguy cơ tấn công mạng, phá hoại, xuyên tạc, gây nhiễu loạn thông tin; đồng thời bảo đảm điều kiện kỹ thuật, an toàn, bảo mật cho các hoạt động phục vụ Đại hội.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng kiểm tra công tác chuẩn bị, bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khu vực Hà Nội. Ảnh: Tuấn Huy

Kiểm tra các lực lượng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng, yêu cầu toàn quân chủ động nắm chắc tình hình, đánh giá và dự báo sát, đúng các tình huống có thể xảy ra, nhất là trên biên giới, biển đảo, địa bàn chiến lược và không gian mạng; phối hợp chặt chẽ, xử trí kịp thời, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ.

Trước đó, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Tiểu ban an ninh trật tự đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất, góp phần vào thành công của Đại hội.

Công an xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng. Ảnh: Phạm Dự

Đại hội XIV dự kiến diễn ra trong 7 ngày từ 19 đến 25/1 tại Hà Nội. Các lực lượng duy trì chế độ trực chỉ huy, trực ban, tuần tra, canh gác 24/24, bảo đảm hiệp đồng chặt chẽ trước, trong và sau Đại hội, giữ vững an ninh, an toàn tuyệt đối.

