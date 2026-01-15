PNJ vừa gửi thông báo khẩn tới toàn bộ khách hàng

PNJ cho biết thương hiệu Cashion không phải là đối tác, công ty con hay công ty thành viên của doanh nghiệp. Ảnh: PNJ.

Trong thông báo mới phát đi, PNJ cho biết thời gian gần đây công ty ghi nhận một số thông tin có thể gây nhầm lẫn về thương hiệu trên thị trường. Trước thực tế này, doanh nghiệp khẳng định thương hiệu Cashion không phải là đối tác, công ty con hay công ty thành viên của PNJ.

Việc công bố thông tin được doanh nghiệp thực hiện nhằm giúp khách hàng có cơ sở nhận diện chính xác thương hiệu, đồng thời bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước những thông tin không chính xác trong quá trình mua sắm và giao dịch.

PNJ cũng khuyến cáo khách hàng luôn thận trọng khi tiếp cận các thông tin liên quan đến thương hiệu, đồng thời khẳng định cam kết bảo vệ uy tín và giá trị thương hiệu đã được xây dựng trong nhiều năm qua.

Thành lập từ năm 1988, PNJ tiền thân là Cửa hàng kinh doanh Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, sau đó phát triển thành CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận. Tính đến cuối năm 2025, PNJ là doanh nghiệp bán lẻ trang sức lớn nhất Việt Nam xét theo số lượng điểm bán, với tổng cộng 429 cửa hàng trên toàn quốc. Hệ thống này bao gồm 422 cửa hàng vàng PNJ, 3 cửa hàng Style by PNJ, 3 cửa hàng CAO Fine Jewellery và 1 trung tâm kinh doanh sỉ.

Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 25.353 tỷ đồng , giảm 13% so với cùng kỳ năm trước, song lợi nhuận sau thuế vẫn đạt 1.610 tỷ đồng , tăng gần 17%. Sau 3 quý, PNJ đã hoàn thành hơn 80% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm.

Trong bối cảnh sức mua thị trường trang sức suy yếu do giá vàng liên tục lập đỉnh, doanh thu bán lẻ của PNJ vẫn tăng 5% so với cùng kỳ và tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, chiếm 66% tổng cơ cấu doanh thu. Bên cạnh đó, mảng bán sỉ cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực với doanh thu tăng 5%.

Đối với thương hiệu Cashion, theo thông tin giới thiệu trên website, thương hiệu này được thành lập năm 2021, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực mua bán kim cương, trang sức và trao đổi hàng hiệu, đồng thời sở hữu hệ thống xưởng chế tác riêng.

Hiện Cashion có 14 cơ sở kinh doanh, tập trung tại TP.HCM. Văn phòng làm việc tại TP.HCM đặt tại Tòa nhà Vincom Plaza, lô L2-01, tầng L2, số 15-17 Cộng Hòa, phường Tân Sơn Nhất. Tại Hà Nội, văn phòng làm việc của doanh nghiệp đặt tại số 6-8 đường Xuân Thủy, phường Cầu Giấy.

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT hiện tại của công ty là bà Phan Thị Hòa Diệu (sinh năm 1994).

Tại thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 2 tỷ đồng . Cổ đông sáng lập là CTCP Người bạn Investment nắm giữ 57,2%, CTCP Người bạn vàng sở hữu 19,9%, ông Lê Trung Hiếu nắm 19,9%, ông Nguyễn Lê Hoàn Gương có 2% và bà Phan Thị Hòa Diệu nắm 1%.

