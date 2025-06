Nắng nóng ảnh hưởng pin xe điện không, sạc thế nào cho đúng?

Nhiệt độ cực cao ảnh hưởng đến hiệu suất và thời gian sạc pin

Giống như cơ thể con người dễ mệt mỏi khi vận động dưới trời nắng gắt, pin xe điện cũng phải làm việc cật lực hơn trong môi trường nhiệt độ cao.

Cùng với đó, các nhà khoa học cho biết nhiệt độ ảnh hưởng đến tốc độ và hiệu quả của các phản ứng hóa học bên trong pin. Thực tế, pin lithium-ion hoạt động tốt nhất trong khoảng nhiệt từ 20 - 25 độ C. Nhiệt độ quá cao sẽ khiến các thành phần điện tử trong pin xuống cấp nhanh hơn. Đồng thời, khi gần đạt điểm quá nóng, tốc độ sạc của pin sẽ giảm. Điều này xảy ra là do hệ thống quản lý pin (BMS) đã điều chỉnh tốc độ sạc theo nhiệt độ của pin để tránh quá nhiệt. Thậm chí, việc sạc có thể bị tạm dừng để đảm bảo an toàn trong khi chờ pin nguội đi.

Ảnh minh họa/Nguồn: Pexels

Phạm vi hoạt động bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ thấp nhiều hơn nhiệt độ cao

Điều thú vị là khi xét về phạm vi hoạt động (range), nhiệt độ cao lại không phải lúc nào cũng tệ như nhiệt độ thấp. Một báo cáo từ tổ chức Consumer Reports cho thấy thời tiết lạnh có thể làm giảm tới 25% phạm vi hoạt động của EV khi di chuyển ở tốc độ cao (khoảng 112,6 km/h). Trong khi đó, ở nhiệt độ khoảng 26 độ C, xe điện có thể đạt được phạm vi hoạt động dài hơn đáng kể. Các nhà khoa học đều nhất trí rằng, xe điện hoạt động tối ưu nhất ở nhiệt độ lý tưởng khoảng 21,1 độ C.

Dù vậy, khi nhiệt độ thực sự vượt ngưỡng gay gắt, cụ thể là trên 35 độ C và điều hòa không khí liên tục hoạt động, phạm vi di chuyển của EV sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Thử nghiệm từ Hiệp hội ô tô Hoa Kỳ (AAA) chỉ ra rằng quãng đường di chuyển có thể giảm tới 17%. Mặc dù một số hãng tiên phong như Tesla tuyên bố sản phẩm của họ có mức hao hụt thấp hơn, nhưng đây vẫn là một yếu tố cần được các tài xế lưu tâm.

Tuổi thọ pin

Pin xe điện cũng có tuổi thọ nhất định và xuống cấp theo thời gian như bất kỳ loại pin nào khác. Tuy nhiên, một số tình huống xấu có thể thúc đẩy tốc độ pin xuống cấp nhanh hơn. Kết quả một nghiên cứu được thực hiện trên 6.000 xe điện cho thấy, khí hậu nắng nóng làm suy giảm tuổi thọ pin nhanh hơn khí hậu ôn đới. Ngoài ra, tốc độ xuống cấp của pin thậm chí còn nhanh hơn nếu chủ xe ở vùng khí hậu nóng thường xuyên sử dụng bộ sạc nhanh. Bởi sạc pin nhanh sử dụng dòng điện tăng tốc nên sẽ tạo ra mức nhiệt cao hơn thông thường.

Những lưu ý chăm sóc ô tô điện khi nắng nóng

Kiểm tra lốp xe trước khi di chuyển

Ô tô điện thường nặng hơn các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong (ICE) vì thiết kế của bộ pin. Do đó, chủ sở hữu cần chú ý theo dõi áp suất lốp khi lái ô tô điện, đặc biệt khi trời nắng nóng. Nếu lốp không được bơm đủ hơi sẽ làm giảm hiệu quả hoạt động của xe, thậm chí gây nổ lốp, đe dọa tới sự an toàn của cả người lái và hành khách.

Chủ sở hữu có thể mua đồng hồ đo áp suất lốp để thuận tiện kiểm tra thường xuyên. Người dùng nên bơm hơi lốp theo thông số kỹ thuật của xe, và đưa xe đi sửa chữa để được kỹ thuật "cân lốp".

Đỗ xe điện ở khu vực bóng mát

Người lái nên đỗ EV trong nhà để xe có bóng râm, thông gió hoặc một vị trí phù hợp có thể cất xe điện mà không bị quá nóng. Để EV dưới ánh nắng mặt trời mùa hè sẽ khiến pin phải chịu thêm áp lực, làm giảm lượng điện tích khi vận hành và rút ngắn tuổi thọ pin.

Ảnh minh họa/Nguồn: Pexels