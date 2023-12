Phục kích chặn bắt ôtô chở 2 đối tượng cùng 12.000 viên ma túy

Pháp luật

Ngày 27/12, Công an H.Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa thành công một đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam, bắt giữ 2 đối tượng, thu 12.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe ôtô và nhiều tang vật khác liên quan.