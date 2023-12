Bắt 4 đối tượng thu giữ lượng lớn ma túy tại Nghệ An

Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp với Công an huyện Quỳ Châu, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng, thu số lượng ma túy lớn. Đây là đường dây tội phạm về mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia từ nước ngoài, đưa về tiêu thụ ở các tỉnh phía Bắc.

Ba đối tượng Trương Đình Luân, Đặng Quang Tuất, Võ Văn Dư tại Cơ quan Công an

Trước đó, công an phát hiện trên địa bàn xuất hiện một số đối tượng ngoại tỉnh có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Các đối tượng này hoạt động với phương thức, hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt và liều lĩnh.

Sau quá trình điều tra, vào khoảng 2h30’ ngày 24/12, tại tuyến quốc lộ 48D, đoạn qua bản Tạ, xã Quang Phong, huyện Quế Phong, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp Công an huyện Quỳ Châu, Công an huyện Quế Phong phá thành công chuyên án, bắt quả tang đối tượng Trương Đình Luân (SN 1978, trú tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) và Võ Văn Dư (SN 1995, trú tại xã Thiện Chí, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3 bánh heroin, 215 viên ma túy tổng hợp, 10 gam ma túy đá, 1 xe máy, 4 điện thoại di động, 1 dao găm và một số tang vật khác.

Đồng thời, tại thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Quỳ Châu, Nghệ An tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối tượng cầm đầu Đặng Quang Tuất (SN 1970, trú tại khối 2, thị trấn Tân Lạc, huyện Qùy Châu) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 20g heroin, 4 điện thoại di động, 1 ô tô và một số tang vật có liên quan.

Đối tượng La Thị Hoa tại cơ quan điều tra

Cùng thời điểm trên, tại thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng bắt giữ đối tượng La Thị Hoa (SN 1970, trú tại thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối tượng La Thị Hoa là mắt xích tiêu thụ trong đường dây phạm tội về ma túy này.

Hiện, chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tác giả: CTV Nhật Minh

Nguồn tin: vov.vn