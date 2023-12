Bị bắt quả tang bán ma túy, thanh niên nổ súng chống trả lại công an

Kẻ cầm đầu nhóm mua bán ma túy mắc kẹt giữa 2 bức tường khi bỏ chạy.

Trước đó, qua nắm thông tin, lực lượng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an quận Thanh Khê phát hiện trên địa bàn phường Chính Gián có nhóm thanh niên hoạt động mờ ám, nghi vấn liên quan đến hành vi mua bán ma túy nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Qua điều tra, cảnh sát xác định nhóm này có 4 đối tượng từ 19 đến 21 tuổi gồm: Nguyễn Đăng Trường, Trần Thiên Phước, Trương Anh Quang (cùng trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê) và Nguyễn Trọng Tú (trú phường Nam Dương, quận Hải Châu). Trong đó, Trường là đối tượng cầm đầu.

Số ma túy là tang vật vụ án.

Sau thời gian thu thập chứng cứ, tối 25/12, các trinh sát ập vào căn nhà ở ngõ 77 đường Lê Độ, bắt quả tang nhóm của Trường đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Phát hiện cảnh sát, Trường đã nổ súng chống trả và vung dao đe dọa, sau đó tẩu thoát qua nhà hàng xóm thì bị rơi và kẹt cứng giữa 2 vách tường. Lực lượng Công an phải dùng dụng cụ đập phá một đoạn tường nhà kế bên để đưa đối tượng ra ngoài.

Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật là ma tuý có nhãn “Chaly Green tea” và một số gói ma túy dạng “nước vui”, 1 khẩu súng rulo, dao tự chế, cùng bình xịt hơi cay.

Tại cơ quan công an, Trường thừa nhận mua ma túy về để bán cho các con nghiện tại một số cơ sở giải trí tại Đà Nẵng để kiếm lời. Nhằm tránh bị lực lượng công an bắt giữ, Trường lắp đặt hệ thống camera xung quanh nhà để nắm tình hình, nếu thấy có công an thì tìm cách tẩu thoát.

Khẩu súng Trường sử dụng bắt trả lực lượng công an.

Còn Quang, đồng bọn của Trường, pha trộn nhiều loại ma túy với mục đích làm ra ma túy mới, dễ ngụy trang và thâm nhập vào các tụ điểm, nhằm bán cho dân chơi ở các khu vui chơi, giải trí về đêm.

Ngoài 4 nghi phạm trong đường dây, tại thời điểm bắt quả tang, cảnh sát còn phát hiện thêm 4 "dân chơi" tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ở nhà Trường.

Tác giả: Vũ Vân Anh

Nguồn tin: baophapluat.vn