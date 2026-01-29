Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc - Nâng cao hiệu quả điều trị bệnh mạn tính và phục hồi chức năng bằng YHCT kết hợp công nghệ hiện đại

Toàn cảnh Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc tại đường 72m, phường Vinh Hưng, Nghệ An.



Tại Nghệ An, Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc đã và đang phát huy hiệu quả thế mạnh của YHCT, đồng thời kết hợp với các phương pháp, công nghệ y học hiện đại nhằm mang lại kết quả điều trị bền vững cho người bệnh.

Trung tâm PHCN Công nghệ cao đầu tư máy móc hiện đại, không gian sạch sẽ, thoáng mát



Phát huy thế mạnh y học cổ truyền trong điều trị bệnh mạn tính

Các bệnh mạn tính như thoái hóa khớp, thoát vị đĩa đệm, đau cột sống, di chứng tai biến mạch máu não, rối loạn giấc ngủ, bệnh lý thần kinh, hô hấp mạn tính… thường có diễn tiến kéo dài, dễ tái phát và ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống. Trong điều trị các nhóm bệnh này, YHCT có ưu thế rõ rệt nhờ tác động toàn diện, chú trọng điều hòa cơ thể, giảm đau, tăng cường chức năng vận động và hạn chế tác dụng không mong muốn khi phải sử dụng thuốc dài ngày.

Các bác sĩ đang châm cứu cho bệnh nhân



Tại Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc, các phương pháp điều trị YHCT như châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, cấy chỉ, thủy châm, điện châm, cùng các bài thuốc y học cổ truyền được ứng dụng linh hoạt, phù hợp với từng thể bệnh và thể trạng người bệnh. Qua đó, nhiều bệnh nhân mạn tính đã cải thiện rõ rệt triệu chứng, giảm đau, tăng khả năng vận động và duy trì hiệu quả điều trị lâu dài.

Kết hợp YHCT và công nghệ hiện đại trong phục hồi chức năng

Điểm nổi bật trong hoạt động chuyên môn của Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc là sự kết hợp hài hòa giữa YHCT và các phương pháp phục hồi chức năng hiện đại. Bên cạnh các liệu pháp truyền thống, bệnh viện đầu tư trang thiết bị y tế phục vụ phục hồi chức năng như Robot PHCN, Oxy cao áp, máy điện trị liệu, nhiệt trị liệu, sóng xung kích, kéo giãn cột sống, thiết bị tập vận động hỗ trợ…

Kết hợp YHCT và công nghệ hiện đại giúp nâng cao hiệu quả PHCN cho người bệnh.



Sự phối hợp này giúp quá trình phục hồi diễn ra toàn diện hơn, đặc biệt đối với bệnh nhân sau tai biến mạch máu não, chấn thương cơ xương khớp, phẫu thuật chỉnh hình hoặc suy giảm chức năng vận động do bệnh mạn tính. Người bệnh không chỉ được giảm đau mà còn từng bước khôi phục khả năng vận động, sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đội ngũ chuyên môn và định hướng phát triển bền vững

Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc hiện có đội ngũ y bác sĩ, kỹ thuật viên được đào tạo bài bản về YHCT và phục hồi chức năng, thường xuyên cập nhật kiến thức, kỹ thuật mới trong điều trị. Việc xây dựng phác đồ điều trị được thực hiện trên cơ sở kết hợp chẩn đoán y học hiện đại với nguyên lý YHCT, đảm bảo tính khoa học, an toàn và hiệu quả.

Đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn.



Trong thời gian tới, bệnh viện tiếp tục định hướng phát triển YHCT theo hướng hiện đại hóa, mở rộng các mô hình điều trị kết hợp, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân, đồng thời khẳng định vai trò của YHCT trong điều trị bệnh mạn tính và phục hồi chức năng tại địa phương.

Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc Địa chỉ: Đường 72m- Phường Vinh Hưng, Nghệ An ( P. Hưng Đông- TP Vinh cũ) Hotline tư vấn và đăng ký: 0914.755.677 Website: https://benhvienyhctnguyenphuc.vn/ Fanpage: https://www.facebook.com/benhvienyhctnguyenphuc

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn