Phù dâu mặc váy trễ vai "bấm còi qua mặt cô dâu" trong đám cưới, ánh mắt chú rể mới lớn chuyện

Đám cưới vốn được xem là ngày vui, nơi mọi ánh nhìn nên dành cho cô dâu - chú rể và khoảnh khắc đánh dấu một chặng đường mới. Trong thực tế, đây cũng là thời điểm dễ xảy ra những tình huống oái oăm, biến hôn lễ thành tâm điểm tranh cãi.

Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc xôn xao vì đoạn video ghi lại hình ảnh một phù dâu diện váy trễ vai, vô tình - hoặc hữu ý - giật spotlight ngay trong lễ cưới của cô dâu và cũng là bạn thân.

Hình ảnh sự việc được cắt ra từ clip (Nguồn: MXH)

Đoạn video được đăng vào hồi tháng 12/2025 vừa qua. Dù chỉ dài khoảng 30s nhưng khiến người xem chỉ biết chau mày khó chịu vì trang phục của phù dâu.

Phù dâu này mặc một chiếc váy trễ vai được thiết kế vừa phải, xinh xắn như các cô gái khác. Tuy nhiên, cô này được cho là đã kéo xuống để lộ phần ngực gợi cảm, cả rãnh ngực. Thậm chí cô nàng còn đứng đầu dàn phù dâu, cười nói vui vẻ với chú rể.

Về phần mình, ánh mắt chú rể lập tức mất kiểm soát. Nhóm phù rể và những người khác cũng gần như dán chặt ánh mắt vào người phù dâu.

Sau đó, cô dâu đưa tay chờ chú rể đeo nhẫn, chờ mãi chỉ thấy anh ta lơ đãng làm động tác cho có. Trong khoảnh khắc được ghi lại, cô dâu dù vẫn gượng cười nhưng tay cầm hộp nhẫn siết chặt đến trắng bệch.

Sau khi được đăng tải lên MXH, tình huống khiến cư dân mạng bùng lên tranh cãi.

Nhiều người phản đối với cách ăn mặc của phù dâu. Họ cho rằng cô có thể kéo váy lên cho kín đáo hơn nhưng lại không làm, chọn để phần nhạy cảm xuất hiện nửa kín nửa hở. Thậm chí chỉ cần cử động mạnh hoặc cúi người là cả căn phòng nín thở.

“Ăn mặc tự do không sai, nhưng phải đúng hoàn cảnh. Đám cưới không phải sàn diễn cá nhân của phù dâu, dù đẹp đến đâu cũng cần biết tiết chế”, “Không rõ đây là phù dâu đến giúp đỡ, giữ không khí cho hôn lễ nữa hay là mượn sự náo nhiệt của đám cưới để vượt ranh giới, giật spotlight của cô dâu chú rể”, “Các phù dâu phải ăn mặc thật chỉnh tề, chỉn chu chứ”, “Thông thường phù dâu thường là người thân, bạn bè cô dâu. Làm vậy mà coi được hả?”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng không đồng tình với phản ứng của chú rể. Họ cho rằng người duy nhất mà chú rể cần để ý là cô dâu. Nhưng chú rể thì ngay trong hôn lễ của chính mình, ánh mắt lại vô thức đảo xung quanh, chú ý đến phù dâu.

Thực tế, những vụ phù dâu ăn mặc trễ nải, chiếm spotlight đám cưới như vậy không hề hiếm.

Nhiều phù dâu ăn mặc gợi cảm khiến tất cả mọi người đỏ mặt (Ảnh: MXH)

Trước đó từng có phù dâu ở Quảng Tây (Trung Quốc) nhảy múa gợi cảm ngay trong lễ cưới, khiến cô dâu lộ rõ vẻ khó xử. Ở Giang Tô (Trung Quốc) còn có một cô gái làm nghề phù dâu chuyên nghiệp, xuất hiện ở 7 đám cưới đều đứng vị trí trung tâm, váy mặc lần sau ngắn hơn lần trước, giành trọn sự chú ý của khách mời.

Đây cũng là lý do mà hiện nay, có tới 15% cặp đôi phải ký trước “thỏa thuận trang phục” với phù dâu, yêu cầu váy qua gối, tránh cổ chữ V khoét sâu.

Nói cho cùng, điều khiến một đám cưới mất giá nhất chính là sự thiếu chừng mực: phù dâu tranh spotlight, chú rể thì không phân biệt phải trái. Đám cưới không phải sân khấu để ai đó phô diễn cá nhân. Vai phụ dù có nổi bật đến đâu cũng không được che lấp ánh hào quang của nhân vật chính - đó là ranh giới cơ bản nhất.

Đừng lúc nào cũng muốn khẳng định sự tồn tại của mình trên “sân khấu của người khác”. Làm vậy không những không được yêu mến mà còn khiến người khác đánh giá bạn không biết giữ giới hạn.

Tác giả: S.A

Nguồn tin: thanhnienviet.vn