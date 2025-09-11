Đi đám cưới bạn thân, tôi choáng váng khi phù dâu lại chính là mẹ chồng tương lai

Ở đời, có những chuyện tưởng chỉ thấy trong phim, vậy mà lại rơi trúng vào mình. Tôi đi đám cưới bạn thân mà bỗng dưng gặp một cảnh tượng khiến tim đập thình thịch, để rồi vài tháng sau phải thốt lên: “Hóa ra số phận đã sắp đặt cả rồi”.

Hôm ấy, tôi cùng nhóm bạn đại học kéo nhau đến dự đám cưới. Đội phù dâu vốn đã quen mặt hết, thế nhưng lại xuất hiện một người phụ nữ tầm ngoài 40 tuổi, trang điểm nhẹ, tóc uốn gọn gàng, váy dài màu pastel nổi bật giữa dàn bạn trẻ. Ban đầu tôi còn ngỡ là chị họ hoặc cô dì gì đó “tham gia cho vui”. Ai ngờ cô ấy cực kỳ hòa đồng, chụp ảnh selfie cùng hội phù dâu, thậm chí còn cầm micro phụ trách cả phần chơi trò sân khấu. Nhìn cách cô ấy cười đùa, tôi thấy vừa lạ vừa thú vị. Nhưng rồi mọi chuyện cũng trôi qua, tôi chẳng để tâm nhiều.

Vài tháng sau, qua mai mối, tôi quen một anh là giám đốc một công ty nhỏ, tính cách chín chắn, chân thành. Chúng tôi nói chuyện hợp, dần hẹn hò nghiêm túc. Khi anh ngỏ lời đưa về ra mắt gia đình, tôi hồi hộp suốt cả tuần.

Ai ngờ, vừa bước chân vào phòng khách, tôi chết sững. Người phụ nữ mặc váy pastel làm phù dâu hôm ấy đang ngồi ngay ngắn trên sofa, mỉm cười: “Cháu là… bạn thân của con bé H. đúng không?”. Tôi bủn rủn tay chân, hóa ra đó chính là… mẹ kế của người đàn ông tôi đang yêu.

Ảnh minh họa

Câu chuyện sau đó mới dần được giải thích. Thì ra, mẹ chồng tương lai của tôi là đồng nghiệp lâu năm của cô bạn thân. Họ quý nhau như chị em, nên khi bạn tôi cưới, cô ấy nhất quyết kéo “chị Lan” tham gia cho vui. Ai ngờ chị Lan cũng vui vẻ nhận lời, thậm chí còn “phá lệ” đứng trong hàng phù dâu để hôn lễ thêm rộn ràng.

Lúc nghe xong, tôi vừa ngượng vừa bật cười. Ban đầu tôi cứ nghĩ mình gặp cảnh “trớ trêu”, nào ngờ hóa ra lại là sự dễ thương hiếm có. Sau buổi ra mắt ấy, tôi dần hiểu mẹ chồng tương lai không hề khắt khe như tôi từng lo sợ. Bà trẻ trung, phóng khoáng, thích tụ tập bạn bè, thích đùa vui và đặc biệt rất quý con dâu tương lai.

Nhìn lại, tôi thấy mình may mắn. Bởi lẽ, làm dâu trong một gia đình có mẹ chồng cởi mở, thoải mái đôi khi còn quan trọng hơn cả chuyện chồng yêu thương đến đâu. Và cái duyên “gặp trước ở đám cưới bạn thân” trở thành kỷ niệm mà tôi chắc chắn sẽ kể lại mãi sau này.

Cuộc sống vốn dĩ nhiều bất ngờ. Có những cú sốc ban đầu làm ta hoang mang, nhưng rồi lại hóa thành niềm an ủi ngọt ngào. Như tôi, chỉ một lần đi đám cưới, đã vô tình gặp trước… người mẹ chồng tương lai.

Tác giả: Vỹ Đình

Nguồn tin: thanhnienviet.vn