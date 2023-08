Phú bà bao nuôi chàng sinh viên trẻ, vừa thỏa mãn 2 năm đã nhận cái kết đắng ngắt

Năm 2010, Lý Trường An khi ấy là sinh viên năm cuối của một trường đại học ở thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, Lý Trường An đã xin vào làm công việc bán thời gian tại một quán bar. Nhờ vào vẻ ngoài điển trai và tài ăn nói khéo léo của mình, anh ta đã thu hút nhiều nữ khách hàng tới lui, mua nhiều đồ uống, nhiều người còn sẵn sàng boa cho nhiều tiền.

Tình cờ trong khoảng thời gian đó, Lý Trường An đã gặp được cô Giang Mỹ Kỳ, vợ của một doanh nhân giàu có. Được chồng chiều chuộng, Giang Mỹ Kỳ không phải lo lắng về vật chất, mỗi ngày chỉ tiêu xài mua sắm để đốt thời gian. Tuy nhiên, cũng do người chồng quá bận rộn với công việc, Giang Mỹ Kỳ không được đáp ứng về mặt tình cảm nên thường xuyên cảm thấy buồn chán, cô đơn.

Để giải tỏa nỗi buồn, Giang Mỹ Kỳ thường lui tới các quán bar để uống rượu, tìm người trò chuyện. Sau khi gặp được Lý Trường An, cô ngay lập tức bị thu hút bởi chàng sinh viên điển trai và lịch thiệp này. Kể từ đó, Giang Mỹ Kỳ thường xuyên đến quán bar để được gặp Lý Trường An. Thậm chí, khi nghe tin Lý Trường An có thể bị đuổi việc vì thành tích làm việc không tốt, phù bà này sẵn sàng chi ra 280.000 nhân dân tệ (hơn 910 triệu đồng) để giúp anh giải quyết vấn đề.

Sau lần đó, mối quan hệ giữa 2 người ngày càng thân thiết, gắn bó hơn. Sau khi Lý Trường An tốt nghiệp đại học, anh cũng giãi bày với cô Giang Mỹ Kỳ rằng anh muốn mở một quán bar, tự mình kinh doanh, thế nhưng bản thân lại không có nhiều tiền, vì vậy anh hy vọng rằng cô Giang Mỹ Kỳ sẽ đầu tư cho anh và trở thành cổ đông.

Giang Mỹ Kỳ quá tin tưởng và chiều chuộng Lý Trường An, lập tức đồng ý với lời đề nghị này, sau đó ký tấm séc trị giá 800.000 nhân dân tệ (hơn 2,6 tỷ đồng) đưa cho anh ta. Tuy nhiên, Giang Mỹ Kỳ không cho không mà còn đưa ra một điều kiện, đó là "thỏa thuận bao nuôi". Giang Mỹ Kỳ muốn Lý Trường An trở thành bồ nhí của mình. Anh không được có quan hệ tình cảm hay hôn nhân, cũng không được sinh con với người phụ nữ khác.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Lý Trường An đã đồng ý với thỏa thuận này. Nhờ có số tiền đó, Lý Trường An đã thành công mở một quán bar, kinh doanh phát đạt, thậm chí còn mở thêm một chi nhánh.

Lý Trường An ngày càng kiếm được nhiều tiền, mặc dù vẫn chưa thể sánh được với Giang Mỹ Kỳ về độ giàu có nhưng anh ta đã không còn là chàng sinh viên nghèo khó như trước nữa. Lý Trường An cảm thấy bản thân không cần nhiều sự giúp đỡ về tiền bạc của Giang Mỹ Kỳ như trước, vì thế anh ta bắt đầu nảy sinh ý nghĩa muốn thoát ra khỏi mối quan hệ này bởi thực tế là anh ta không hề có tình cảm nam nữ với Giang Mỹ Kỳ. Lý Trường An cho rằng anh ta không thể cứ mãi làm bồ nhí của người phụ nữ này được, phải có tình yêu riêng như bao người khác.

Năm 2012, dưới sự giới thiệu của gia đình, Lý Trường An đã quen biết một cô gái trẻ đẹp. Sau một thời gian tiếp xúc, cả 2 đã nảy sinh tình cảm với nhau và chuyển về sống chung. Chẳng mấy chốc, Giang Mỹ Kỳ đã biết được chuyện này và vô cùng tức giận. Cô cho rằng Lý Trường An đã vi phạm thỏa thuận trước đây, yêu cầu anh ta đưa ra lời giải thích.

Vốn dĩ, khi Lý Trường An và Giang Mỹ Kỳ ký thỏa thuận với nhau, có một video ghi lại toàn bộ quá trình. Giang Mỹ Kỳ đe dọa rằng nếu Lý Trường An không tiếp tục làm theo thỏa thuận, cô ta sẽ công khai video này với gia đình và bạn bè, khiến Lý Trường An bẽ mặt và không thể kết hôn được. Thật không ngờ, Lý Trường An không hề tỏ ra sợ sệt, còn trực tiếp nói lời chia tay với Giang Mỹ Kỳ.

Trong lúc phẫn nộ, Giang Mỹ Kỳ đã quyết định đăng tải đoạn video lên mạng, gây xôn xao dư luận. Thế nhưng chuyện này không chỉ ảnh hưởng tới Lý Trường An mà bản thân cô cũng phải chịu hậu quả. Người chồng doanh nhân khi biết chuyện đã lập tức ly hôn với Giang Mỹ Kỳ. Không còn sự chu cấp từ chồng, Giang Mỹ Kỳ không thể sống dư dả, xa hoa như trước đây được nữa.

Giang Mỹ Kỳ cho rằng mọi chuyện đều do Lý Trường An gây ra nên đã nảy sinh ý định trả thù. Cô ta một mình tìm đến nơi ở của Lý Trường An, lôi ra con dao đã chuẩn bị sẵn rồi đâm anh ta tới tấp. Thấy Lý Trường An gục ngã, Giang Mỹ Kỳ vội vàng bỏ trốn khỏi hiện trường. Bạn gái của Lý Trường An nghe thấy động tĩnh chạy ra nhưng đã quá muộn, anh ta đã ngưng thở.

Khi cảnh sát tìm được tung tích của Giang Mỹ Kỳ, cô ta vẫn đang say rượu. Đến khi tỉnh rượu, Giang Mỹ Kỳ đã nhanh chóng khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 30/11/2012, Tòa án thành phố Chu Hải đã kết tội cố ý giết người đối với Giang Mỹ Kỳ theo Điều 232 của Bộ Luật Hình sự Trung Quốc. Người phụ nữ này đã phải nhận bản án tử hình và tước quyền chính trị suốt đời.

Tác giả: KHÁNH HẰNG

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn