Phóng ẩu qua đoạn cua, xe khách 16 chỗ lao khỏi mặt đường, 3 người tử vong

Trước đó, vào lúc 5h40’, xe ô tô khách BKS 77F-000.05 (loại xe 16 chỗ, nhà xe Hùng Phương) do tài xếTrần Văn Hậu (SN 1972, trú TDP 1, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông theo hướng tỉnh Đắk Lắk đi tỉnh Gia Lai.

Khi đến Km 110+550m Quốc lộ 25 thuộc địa phận buôn Phùm, xã Uar, tỉnh Gia Lai, phương tiện nói trên bất ngờ lao sang lề đường bên trái theo hướng di chuyển, tự gây tai nạn.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Vụ tai nạn đã làm bà Võ Thị Hường (SN 1951, trú Tổ DP5, xã Phú Túc) tử vong tại chỗ; 2 người gồm: ông Lê Kim Hùng (SN 1989, trú TDP 4, xã Phú Túc) và ông Nguyễn Việt Hòa (SN 1980, trú TDP 4, xã Phú Túc) tử vong tại Trung tâm Y tế Krông Pa.

Ngoài ra, còn 3 nạn nhân khác bị thương gồm bà Ksor H’Uir (SN 1951, trú xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai) bị gãy xương sườn phải, vết thương ở đầu; bà Ksor H’Bli (SN 1991, trú xã Ia Rsai) bị gãy xương sườn phải và bà Nguyễn Thị Hiên (SN 1973, trú xã Ia Rsai) bị chấn thương đầu, ngực, cánh tay, suy thận. Các nạn nhân đang được đưa lên tuyến trên để tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Theo UBND xã Phú Túc (nơi các nạn nhân được cấp cứu ban đầu), địa phương đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn với gia đình người bị nạn. Đồng thời, hỗ trợ 2 triệu đồng/nạn nhân bị thương để làm chi phí chuyển viện lên tuyến trên điều trị.

Ngay khi có thông tin vụ việc, Công an tỉnh Gia Lai đã có mặt tại hiện trường vụ việc để hỗ trợ các nạn nhân. Đồng thời, tiến hành xác minh nhanh và xác định, tài xế Trần Văn Hậu có GPLX hạng D, có giá trị đến ngày 14/7/2030; lái xe không có nồng độ cồn, đang kiểm tra ma túy. Xe ô tô khách BKS 77F- 000.05 có kiểm định đến ngày 9/6/2027. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 7 người gồm 5 hành khách và lái xe, phụ xe.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc được xác định là do lái xe điều khiển xe lưu thông qua đoạn đường cong không làm chủ tốc độ, tự gây tai nạn. Thông tin thu thập ban đầu, xe khách qua cua với tốc độ cao, lật lộn nhào và lao qua lề đường đối diện thì mới dừng lại.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Tác giả: Chí Hào

Nguồn tin: cand.com.vn