Xe khách bốc cháy dữ dội trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ

Thông tin ban đầu, khoảng 8h30 cùng ngày, xe khách chạy trên đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, hướng từ các tỉnh miền Tây đi TP Hồ Chí Minh, khi lưu thông đến đoạn thuộc địa bàn xã Tân Hương (tỉnh Đồng Tháp), tài xế phát hiện khói bốc lên từ trên xe nên cho phương tiện tấp vào làn dừng khẩn cấp để kiểm tra.

Xe khách bốc cháy dữ dội trên cao tốc.



Thời điểm trên, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội và bao trùm toàn bộ xe khách, với cột khói kèm lửa cao hàng chục mét. Tài xế nhanh chóng di tản hành khách trên xe và nỗ lực dập lửa nhưng bất thành.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp, đơn vị quản lý đường cao tốc nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa và điều tiết giao thông.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực chữa cháy.

Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa đã được khống chế, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tại hiện trường, xe khách bị thiêu rụi gần như hoàn toàn và hư hỏng nặng.

Vụ việc xảy ra trong thời gian nghỉ lễ, trên cao tốc phương tiện lưu thông đông nên lực lượng CSGT nỗ lực điều tiết giao thông theo hướng Quốc lộ 1 để hạn chế tình trạng ùn ứ, tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông thuận lợi.

Xe khách cháy trơ khung, hư hỏng nặng.

Tác giả: Văn Vĩnh

Nguồn tin: cand.com.vn