Phối hợp tổ chức tốt Hội diễn Đàn, Hát dân ca 3 miền diễn ra tại Nghệ An từ ngày 01 đến ngày 05/8/2023

Việc tổ chức Hội diễn nhằm giới thiệu, quảng bá, bảo tồn, phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống của làn điệu dân ca, nhạc cụ dân tộc các vùng miền; tôn trọng và bảo vệ sự biểu đạt đa dạng của văn hóa, của người dân, các dân tộc, các vùng, miền từ đó khẳng định vai trò chủ thể sáng tạo, chủ thể thụ hưởng văn hóa là nhân dân. Đồng thời, xây dựng đời sống văn hóa vui tươi, lành mạnh, hạnh phúc; phát triển phong trào văn hóa sâu rộng, thực chất hướng tới phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân và du khách trong thời gian diễn ra Festival dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh năm 2023.

Theo kế hoạch, Hội diễn Đàn, Hát dân ca 3 miền năm 2023 diễn ra với quy mô toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo; Cục Văn hóa cơ sở, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An thực hiện, phối hợp với Đoàn Nghệ thuật quần chúng Trung tâm Văn hóa; Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật; Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh và Triển lãm các tỉnh, thành phố (bao gồm: Nghệ nhân, nghệ sỹ, ca sỹ, diễn viên, đạo diễn, biên đạo, nhạc công, kỹ thuật viên, cộng tác viên).

Dự kiến Hội diễn Đàn, Hát dân ca 3 miền năm 2023 sẽ diễn ra trong 5 ngày từ ngày 01 đến ngày 05/8/2023. Chương trình sẽ khai mạc vào 20h00 ngày 01/8/2023 tại Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh và bế mạc vào ngày 05/8/2023 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh (kết hợp các hoạt động Lễ hội đường phố và Bế mạc Festival dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh).

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở tổ chức tốt Hội diễn Đàn, Hát dân ca 3 miền, tham gia Ban Tổ chức Hội diễn; phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở tổ chức các hoạt động Lễ hội đường phố và Bế mạc Festival dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh năm 2023. Xây dựng chương trình, tiết mục tham gia Hội diễn Đàn, Hát dân ca 3 miền năm 2023 đạt hiệu quả, chất lượng.

Các Sở, ban, ngành căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp, tham gia các hoạt động Festival Ví, Giặm Nghệ Tĩnh năm 2023; tuyên truyền về Hội diễn Đàn, Hát Dân ca 3 miền năm 2023.

Giao UBND thành phố Vinh thông báo, huy động lực lượng đảm bảo khán giả cho mỗi buổi biểu diễn tại Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh; phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên địa bàn thành phố.

Tác giả: T.H (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn