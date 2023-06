Giải Marathon “Về miền Ví, Giặm” sẽ được tổ chức tại tỉnh Nghệ An vào trung tuần tháng 8.

Theo đó, giải do tỉnh Nghệ An phối hợp với Tạp chí Nông thôn Việt tổ chức nhằm quảng bá giới thiệu về cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, ẩm thực phong phú đa dạng và những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, sự mến khách của Nhân dân Nghệ An tới đông đảo du khách, các đoàn vận động viên trong nước và quốc tế; đồng thời thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu thể thao nói chung và môn chạy Marathon nói riêng góp phần hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân tập luyện thân thể theo gương Bác Hồ vi đại”.

Giải sẽ quy tụ gần 5.000 vận động viên chuyên nghiệp trong và ngoài nước tham dự, với độ tuổi từ 16 trở lên, có đủ sức khỏe, không trong thời gian kỷ luật cấm thi đấu của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam.

Thời gian, địa điểm tổ chức giải dự kiến từ ngày 19/8 đến ngày 20/8/2023 tại thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò.

Các vận động viên sẽ thi đấu ở 4 cự ly gồm: 42km, 21km, 10km, 5km tại các cung đường:

- Cự ly 5km: Xuất phát từ Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ rẽ phải Phan Sỹ Thục - Phong Định Cảng -Phan Đăng Lưu rẽ trái Trường Thi - Trần Phú - Ngư Hải - Lê Mao - Hồ Tùng Mậu - Trường Thi (đường quanh khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ).

- Cự ly 10km: Xuất phát từ Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ rẽ phải Phan Sỹ Thục - Phong Định Cảng - Nguyễn Viết Xuân - đại lộ ven sông vòng về Nguyễn Viết Xuân - Phan Đăng Lưu - Trường Thi - Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ.

- Cự ly 21km: Xuất phát từ Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Phan Đăng Lưu - Nguyễn Viết Xuân - Đại lộ ven sông - vòng lại đường cũ về Quảng Trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ.

- Cự ly 42km: Xuất phát từ Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ - Trường Thi - V.I. Lê Nin - đường 72 - rẽ trái đường Bình Minh - Quảng trường Cửa Lò - quay về đường Bình Minh chạy về hướng sông Lam - Đại lộ ven sông - Nguyễn Viết Xuân - Phan Đăng Lưu - Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ.

Ban Tổ chức giải sẽ trao giải thưởng cho các cá nhân ở mỗi cự ly thi đấu theo Điều lệ giải.

Kinh phí tổ chức giải sẽ được Tạp chí Nông thôn Việt huy động từ các nguồn xã hội hóa. UBND tỉnh cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh nhằm hỗ trợ về công tác tổ chức giải lần này./.

Tác giả: Quỳnh Chi

Nguồn tin: vhtt.nghean.gov.vn