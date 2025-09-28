Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại Nghệ An

Báo cáo với Phó Thủ tướng, đồng chí Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: Những ngày qua, tỉnh đã tập trung cao độ cho công tác phòng, chống bão số 10 với phương châm “4 tại chỗ”. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là rà soát, di dời dân cư tại các khu vực nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất; kêu gọi tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn; kiểm tra, gia cố hệ thống đê điều, hồ chứa và khẩn trương thu hoạch nông sản, giảm thiệt hại cho nhân dân.

Ngay sau khi chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo tiền phương (tại Thanh Hóa) với các tỉnh dự kiến nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó bão tại tỉnh Nghệ An.

Đến thời điểm này, toàn tỉnh Nghệ An có 2.895 tàu thuyền, trong đó 2.891 phương tiện đã vào neo đậu an toàn, chỉ còn 4 phương tiện đang hoạt động ở vùng biển TP Hồ Chí Minh, ngoài phạm vi ảnh hưởng của bão. Về hồ chứa thủy lợi, 937/1.061 hồ đã đầy nước, 122 hồ đạt 70% dung tích, 1 hồ đạt 50-70%. Các hồ lớn như Bản Vẽ hiện đạt 64% dung tích và đã được điều tiết xả nước hợp lý nhằm đảm bảo an toàn. Các tuyến đê biển trọng điểm cơ bản đã được gia cố.

Công tác di dời dân cư được triển khai theo phương án “bão tiến đến đâu, dân được di dời đến đó”, vừa bảo đảm an toàn tính mạng, vừa hạn chế xáo trộn, rủi ro không cần thiết. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự (PTDS) tỉnh Nghệ An cho biết, kế hoạch di dời dân cư trong bão số 10 là 2.116 hộ/6.449 khẩu. Tính đến 15h30 cùng ngày, các địa phương ven biển đã sơ tán 1.171 hộ/2.862 khẩu; các địa phương khác di dời 1.278 hộ/3.274 khẩu.

Sau khi nghe báo cáo, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của tỉnh Nghệ An trong công tác ứng phó bão, đặc biệt là việc thông tin, kêu gọi tàu thuyền, di dời dân, điều tiết hồ chứa và thu hoạch nhanh diện tích lúa mùa còn lại.

Tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của tỉnh Nghệ An trong công tác ứng phó bão, đặc biệt là việc thông tin, kêu gọi tàu thuyền, di dời dân, điều tiết hồ chứa và thu hoạch nhanh diện tích lúa mùa còn lại. Đồng chí lưu ý, bên cạnh việc ứng phó với bão, tỉnh cần quan tâm đặc biệt đến nguy cơ lũ quét, lũ ống, sạt lở đất tại khu vực miền núi; phân công cụ thể các đoàn công tác bám địa bàn, kiểm tra, chỉ đạo kịp thời, không để bị động, bất ngờ.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo tiền phương, các lực lượng vũ trang trên địa bàn Nghệ An đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống. Cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Bộ đội Biên phòng, 5 Ban CHPTKV, 10 đơn vị, kho trạm, 130 Ban CHQS cấp xã và các đơn vị tự vệ đã huy động 25.385 cán bộ, chiến sĩ (trong đó Bộ đội 3.146 đồng chí, Dân quân 22.239 đồng chí). Các đơn vị thuộc Bộ và Quân khu IV theo hiệp đồng cũng đã sẵn sàng 2.620 cán bộ, chiến sĩ. Về phương tiện, lực lượng quân sự chuẩn bị 20 kíp xuồng cơ động, 62 xe tải và xe chuyên dụng, 3 xe cứu thương, 7 xe thiết giáp, cùng nhiều phương tiện cơ giới, tàu, xuồng, ca nô cứu hộ cứu nạn. Tất cả đều sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Trong sáng nay, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và lãnh đạo Công an tỉnh đã đi thực tế cơ sở kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó với bão số 10.

Song song với đó, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động 100% lực lượng Công an xã (hơn 4.200 cán bộ, chiến sĩ) và trên 11.000 tổ viên An ninh trật tự cơ sở trực tiếp xuống địa bàn, hỗ trợ nhân dân di dời, gia cố nhà cửa, vận chuyển tài sản. Ngoài ra, hơn 550 cán bộ, chiến sĩ các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã sẵn sàng chi viện cho 23 địa phương trọng điểm (13 xã miền núi, 10 xã ven biển) để kịp thời phòng, chống bão, mưa lũ.

Những nỗ lực quyết liệt, đồng bộ của các lực lượng vũ trang, Công an, Quân đội, Biên phòng và chính quyền địa phương thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ vững ổn định địa bàn trong mọi tình huống. Theo tin dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An:Trong 24h qua, do ảnh hưởng của bão số 10 nên tỉnh Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa ở Đồng bằng và Trung du phổ biến 60-120mm, có nơi nhiều hơn như Đò Đao (Diễn Châu cũ) 161mm, Chợ Tràng (Hưng Nguyên cũ) 142mm…; Vùng núi phổ biến 20 – 40mm, có nơi nhiều hơn 60mm. Tại trạm Hòn Ngư gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Tại trạm Quỳnh Lưu gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Hồi 13 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị-Tp. Đà Nẵng, cách Tp. Huế khoảng 90km về phía Đông Đông Bắc, cách Bắc Quảng Trị khoảng 190km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h. Đây là cơn bão di chuyển nhanh, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Tác giả: Trần Thắng

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân