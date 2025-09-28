Phó thủ tướng Trần Hồng Hà: Các địa phương lưu ý mưa lớn sau bão Bualoi

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp triển khai công tác phòng, chống bão Bualoi - Ảnh: KHÁNH TRÌNH

Chiều 28-9, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp Ban Chỉ huy tiền phương từ điểm cầu tại Thanh Hóa với các bộ, ngành và địa phương từ Thanh Hóa vào Đà Nẵng chỉ đạo ứng phó với bão Bualoi.

Bão Bualoi sẽ gây mưa lớn

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường - cho biết đến 13h chiều 28-9 vị trí tâm bão trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Từ chiều nay, gió trên đất liền từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng cấp 8-9; vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật 14. Gió mạnh nhất từ chiều tối đến hết đêm 28-9. Thời gian lưu bão trên đất liền kéo dài khoảng 6-8 giờ.

"Theo đánh giá, bão Bualoi mạnh hơn bão Kajiki đổ bộ vào cuối tháng 8-2025. Dự báo từ chiều ngày 28 đến ngày 30-9, đồng bằng Bắc Bộ vào đến Bắc Quảng Trị sẽ liên tục mưa to từ 200-400mm, cục bộ trên 600mm", ông Hiệp thông tin.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng lưu ý các địa phương, các lực lượng một số nội dung cần lưu ý là tổ chức sắp xếp neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú an toàn; không để người dân ở lại trên tàu thuyền, các lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp - thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin về diễn biến cơn bão Bualoi - Ảnh: DOÃN HÒA

Kiên quyết sơ tán các hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, vùng thấp trũng, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét đến nơi an toàn hoàn thành trước 15h chiều nay.

Triển khai phương án cụ thể đảm bảo an toàn công trình đê điều, để biển, khu vực trọng điểm xung yếu và phương án hộ đê chống bão, lũ trên địa bàn theo phương châm "bốn tại chỗ".

Khẩn trương vận hành xả nước trên các hồ thủy điện trên lưu vực sông Mã, sông Cả; tổ chức thường trực lực lượng, phương tiện để sẵn sàng điều tiết đảm bảo an toàn công trình, hạ du trong mọi tình huống.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cho biết để ứng phó với bão số 10, Nghệ An xác định phương châm "chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả, trong đó lấy phòng là chính.

Từ 5h sáng 27-9, tỉnh đã ban hành công điện cấm tàu thuyền ra khơi; kêu gọi 2.891 phương tiện với gần 13.050 lao động vào 20 khu neo đậu tránh trú trên địa bàn.

Các hồ đập thủy điện, thủy lợi đang được vận hành theo phương án phòng, chống thiên tai đã được phê duyệt; các công trình đê điều và phương án hộ đê đã được lên phương án bảo vệ.

"Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát, tổ chức sơ tán các hộ dân tại khu vực ven biển, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; yêu cầu hoàn thành trước 15 giờ chiều nay", ông Vinh nói.

Dù bão Bualoi chưa vào nhưng một số cây xanh ở TP Vinh cũ, Nghệ An bị gió giật đổ - Ảnh: DOÃN HÒA

Ứng phó mưa lũ sau bão

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng người dân. Các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, cần kiên quyết di dời dân khỏi vùng nguy hiểm và chuẩn bị đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm cho nhân dân trong vùng sơ tán.

Trước dự báo cơn bão Bualoi đi dọc theo biển, tâm bão có hướng ra phía Bắc và hai tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An là khu vực ảnh hưởng mạnh nhất khi bão đổ bộ vào, Phó thủ tướng lưu ý các địa phương này cần chủ động, quyết liệt triển khai các phương án phòng, chống bão.

"Rút kinh nghiệm từ cơn bão số 5 khi có thời gian bão ở trên đất liền nhiều giờ đồng hồ, người dân và các địa phương không được chủ quan khi tâm bão đi qua tưởng là bão đi qua. Vùng gió mạnh sau bão cũng rất nguy hiểm", ông Hà nói.

Với lượng mưa dự báo hoàn lưu trước và sau bão rất lớn, vùng ảnh hưởng rộng, Phó thủ tướng đề nghị các địa phương theo dõi dự báo lượng nước từ lưu vực sông biên giới đổ về để có phương án vận hành xả nước các hồ chứa dành dung tích đón lũ theo quy định.

"Những tỉnh trong vùng ảnh hưởng của bão triển khai lực lượng, vật tư và phương tiện ở những khu vực xung yếu; không để chia cắt, gián đoạn về giao thông, liên lạc. Đảm bảo lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu để ứng phó với bão, mưa lũ sau bão có thể kéo dài", ông Hà nhấn mạnh.

Bão chưa vào nhưng đã có 4 người mất tích Theo báo cáo ban đầu của các địa phương, thiệt hại do bão Bualoi và mưa, lũ gây ra tính đến 11h ngày 28-9 có 4 người mất tích (2 người trên tàu BV 6470 tại Cửa Việt, Quảng Trị; Huế: một người do trượt chân bị nước cuốn trôi tối 27-9; Đà Nẵng: 1 người tại xã Khâm Đức). Thiệt hại về nhà ở: Có 76 nhà hư hỏng, tốc mái do giông lốc trước bão trong tối 27-9 và sáng 28-9 (Huế). Các tỉnh, thành phố từ Ninh Bình đến Huế đã tổ chức sơ tán 4.694 hộ/11.177 người tại khu vực nguy hiểm.

