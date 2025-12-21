Hỗ trợ 1,5-1,75 lần mức lương cơ sở cho CBCCVC được điều động, luân chuyển, biệt phái đến các xã miền núi

Nhằm nâng cao mức thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái đến công tác tại 79 xã miền núi, tỉnh Nghệ An ban hành chính sách hỗ trợ 1,5-1,75 lần mức lương cơ sở với nhóm cán bộ này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 12/12/2025, áp dụng đối với 79 xã miền núi, với 2 mức hỗ trợ tương ứng là 1,75 lần và 1,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng, tùy theo địa bàn công tác.

Theo Nghị quyết, đối tượng thụ hưởng là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sở, ban, ngành cấp tỉnh, viên chức thuộc các ngành và cán bộ, công chức, viên chức các xã, phường được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển, biệt phái đến công tác tại cơ quan Đảng, MTTQ Việt Nam, cơ quan chính quyền thuộc các xã thuộc các miền núi của tỉnh Nghệ An từ thời điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 586-KL/TU ngày 13/8/2025.

Nghị quyết cũng áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh trước đây đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động về công tác tại cơ quan của cấp huyện, cấp xã và hiện nay được tiếp tục bố trí công tác tại các xã trên địa bàn miền núi.

HĐND tỉnh quy định 2 mức hỗ trợ gắn với đặc thù từng địa bàn, cụ thể:

- Nhóm 40 xã miền núi cao, biên giới được áp dụng mức hỗ trợ 1,75 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

- Nhóm 39 xã miền núi còn lại áp dụng mức hỗ trợ 1,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

Mức lương cơ sở làm căn cứ chi trả là mức lương cơ sở hiện hành theo quy định của Chính phủ tại thời điểm thực hiện hỗ trợ.

Thời gian hỗ trợ bắt đầu từ khi Nghị quyết này có hiệu lực cho tất cả các đối tượng.

Thời gian tính hưởng hỗ trợ thực hiện theo thời gian điều động, luân chuyển, biệt phái của cơ quan có thẩm quyền (tối thiểu 6 tháng) hoặc kết thúc hỗ trợ khi cán bộ, công chức, viên chức được bố trí đến công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương không thuộc phạm vi xã được hỗ trợ. Kinh phí thực hiện chính sách do ngân sách cấp tỉnh đảm bảo.

Việc ban hành Nghị quyết này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong quá trình triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Thực tế cho thấy, sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, việc bố trí cán bộ, công chức ở nhiều địa phương còn tình trạng thừa, thiếu cục bộ, nơi “thừa biên chế nhưng thiếu chuyên môn”, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa, miền núi, xa trung tâm.

Một số lĩnh vực then chốt như đất đai, tài chính, môi trường, nội vụ, công nghệ thông tin còn thiếu cán bộ có trình độ.

Để khắc phục tình trạng này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Kết luận số 586-KL/TU ngày 13/8/2025 và Kết luận số 599-KL/TU ngày 19/9/2025 về tiếp tục kiện toàn, bổ sung, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Trong bối cảnh đó, việc ban hành thêm chính sách hỗ trợ riêng, ngoài các chế độ, chính sách chung theo quy định của pháp luật hiện hành, được xem là giải pháp cấp thiết nhằm khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức yên tâm nhận nhiệm vụ tại các xã miền núi, góp phần bảo đảm bộ máy chính quyền cơ sở vận hành thông suốt, hiệu quả.

Nguồn tin: xaydungchinhsach.chinhphu.vn