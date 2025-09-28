Nghệ An: Di dời hàng chục hộ dân có nguy cơ ngập lụt, sạt lở tránh bão Bualoi

Thông tin từ UBND xã Tân Kỳ (Nghê An) cho biết tính đến 14h ngày 28/9, toàn xã đã di dời 49 hộ dân ở các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt đến nơi an toàn tránh bão.

Lực lượng chức năng xã Tân Kỳ tiến hành di dời tài sản, người dân đến nơi an toàn trước cơn bão Bualoi

Trước những diễn biến của bão Bualoi, sáng 28/9, chính quyền xã Tân Kỳ cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành di dời tài sản, 35 hộ dân ở xóm Tân Đà có nguy cơ bị ngập lụt; 10 hộ dân ở khối 1; 2 hộ dân ở xóm Đồng Thái; 2 hộ dân ở xóm Phượng Kỳ có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn tránh trú bão. Phương án di dời các hộ dân đến nhà người thân có nhà ở kiên cố, khu vực an toàn.

Ngoài ra chính quyền cũng tiến hành khơi thông kênh mương các tuyến đường xung yếu trên địa bàn xã tránh tình trạng ngập úng, giao các Trạm y tế chuẩn bị cơ số thuốc để đảm bảo phục vụ công tác phòng chống thiên tai, cấp cứu người dân khi cần thiết.

Tài sản, con người được di dời đến những ngôi nhà kiên cố ở những khu vực an toàn

Ông Trịnh Huy Toàn, Phó chủ tịch UBND xã Tân Kỳ cho biết hiện tại chính quyền vẫn đang theo dõi diễn biến của cơn bão, tình hình nước sông Con dâng lên để có những phương án tiếp theo. Duy trì chế độ trực ban 24//24 tại Trụ sở Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã, đồng thời liên hệ với các cá nhân, chủ phương tiện, ốt kinh doanh để sẵn sàng điều động phương tiện, trang thiết bị, lương thực, thực phẩm phục vụ khi cần thiết trong công tác phòng chống lụt bão.

