Phó giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam Nguyễn Thế Long đột tử tại cơ quan

Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thế Long đột ngột qua đời ở cơ quan - Ảnh: Nhà hát Múa rối Việt Nam

Chiều 11-5, từ Lào, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam - xác nhận với Tuổi Trẻ Online tin Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thế Long - Phó giám đốc nhà hát - đã đột ngột qua đời tại phòng làm việc ở cơ quan Nhà hát Múa rối Việt Nam.

Ông Dũng cũng mới nhận tin dữ sáng nay, 11-5. Rối bời vì tin buồn bất ngờ đến khi đang công tác xa, ông Dũng cho biết anh em nhận tin ai cũng buồn. Ông đang cố gắng thu xếp công việc để có thể trở về sớm.

Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam cho biết sáng qua 10-5, nhà hát có một đoàn diễn. Phó giám đốc Nguyễn Thế Long đến làm việc với đoàn diễn này. Sau đó có lẽ ông Long nghỉ trưa tại phòng làm việc và không thức dậy nữa.

Tối qua gia đình không thấy ông về nhà, cũng không liên lạc được, nên có hỏi qua những người thân quen nhưng không ai biết tin tức.

Sáng nay, 11-5, cán bộ, nhân viên nhà hát đến làm việc thì phát hiện ông đã qua đời ở phòng làm việc.

Nghệ sĩ Nguyễn Thế Long sinh năm 1978. Sau khi tốt nghiệp Trường đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, Nguyễn Thế Long về công tác tại Nhà hát Chèo Hà Tây.

Sau này, ông thi tuyển vào Nhà hát Múa rối Việt Nam.

Trong mắt các đồng nghiệp, Nguyễn Thế Long là người hiền lành, khiêm tốn và sống rất tình cảm. Với công việc, ông được đánh giá là người chỉn chu, tận tụy và tinh thần hết lòng vì công việc.

Theo Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nguyễn Thế Long là người có nhiều đóng góp trong việc sáng tạo và bảo tồn nghệ thuật rối truyền thống.

Ông được đánh giá là người luôn tiên phong trong việc đưa múa rối vào những không gian sáng tạo mới, khẳng định tính nghệ thuật và sự đổi mới trong từng vở diễn.

Nghệ sĩ từng làm trợ lý đạo diễn cho các vở diễn nổi tiếng như: Khúc đồng dao, Giấc mơ của Ếch Xanh và Trăng đất Việt.

Ông Nguyễn Tiến Dũng cho biết với năng lực chuyên môn và quản lý tốt, Nguyễn Thế Long đã được bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam vài năm nay.

Tác giả: Thiên Điểu

Nguồn tin: tuoitre.vn