Phó cục trưởng An ninh nội địa làm Giám đốc Công an Ninh Bình

Chiều 4/11, Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng Đại tá Đinh Việt Dũng giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Đại diện Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

Đồng thời, công bố Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ đối với Đại tá Đinh Việt Dũng, Phó cục trưởng An ninh nội địa, Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình. Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 6/11/2024.

Đại tá Đinh Việt Dũng, sinh năm 1977, quê quán xã Hải Tân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, có trình độ chuyên môn Đại học, Thạc sỹ An ninh nhân dân; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trong quá trình công tác, đồng chí đã từng đảm nhận những chức vụ lãnh đạo như: Trưởng phòng PA02, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phó cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an.

