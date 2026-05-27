Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra tiến độ dự án xây dựng nhà ở xã hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra hiện trường dự án Nhà ở xã hội (NOXH) thuộc dự án Khu nhà ở chung cư cho người thu nhập thấp thuộc dự án Khu đô thị Đồng Dâu tại phường Trường Vinh. Dự án do Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại Đại Huệ làm chủ đầu tư. Dự án có 308 căn NOXH. Tuy nhiên, đến nay dự án này chưa khởi công xây dựng. Theo báo cáo của chủ đầu tư, dự án đã chậm tiến độ từ tháng 10/2025, hiện chủ đầu tư đang thực hiện thủ tục xin gia hạn tiến độ sử dụng đất và tiến độ thực hiện dự án. Chủ đầu tư đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính sớm tham mưu UBND tỉnh cho phép gia hạn tiến độ sử dụng đất và tiến độ thực hiện dự án để chủ đầu tư tiến hành thi công xây dựng hạng mục NOXH đảm bảo tiến độ.

Chung cư NOXH D1 cao 5 tầng (60 căn hộ) đã xây dựng xong phần thô và đang hoàn thiện để đưa vào sử dụng

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đã đến kiểm tra hiện trường dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên tại phường Vinh Lộc do Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Dầu khí Nghệ An làm chủ đầu tư. Dự án có 89 căn NOXH. Hiện, chung cư NOXH D1 cao 5 tầng (60 căn hộ) đã xây dựng xong phần thô và đang hoàn thiện để đưa vào sử dụng. Chung cư NOXH D2 cao 5 tầng (29 căn) chưa khởi công xây dựng, hiện đang triển khai bước lập thiết kế bảo vệ thi công và dự kiến sẽ khởi công trong tháng 5/2026. Chủ đầu tư cam kết sẽ hoàn thành toàn bộ 89 căn NOXH trong năm 2026.

Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Hùng Sơn cho biết sẽ hoàn thành toàn bộ 612 căn NOXH trong năm 2026

Cũng tại phường Vinh Lộc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình triển khai dự án Khu đô thị do Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Hùng Sơn làm chủ đầu tư; kiểm tra dự án Khu nhà ở Mỹ Thượng do Công ty Cổ phần Đầu tư tập đoàn Vĩnh Hoàng Land làm chủ đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cũng đã đến kiểm tra hiện trường dự án Khu đô thị Bắc Nghi Kim và Khu nhà ở trung tâm Nghi Kim tại phường Vinh Hưng do Công ty TNHH Đầu tư địa ốc An Thịnh Phát làm chủ đầu tư.

Tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cùng đoàn công tác đã kiểm tra hiện trường các dự án: Nhà lưu trú công nhân Nhà máy Luxshare –ICT; Nhà lưu trú công nhân Nhà máy Everwin Precision.

Trong sáng nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đã đến phường Trường Vinh kiểm tra dự án Khu nhà ở do Công ty Cổ phần Địa ốc Trống Đồng làm chủ đầu tư và dự án Khu đô thị và dịch vụ thương mại do Công ty Cổ phàn Đầu tư và Xây dựng Tràng An làm chủ đầu tư.

Qua kiểm tra, làm việc với Chủ đầu tư các dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài Chính, Sở xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, các địa phương, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của các chủ đầu tư dự án, công trình NOXH và các nhiệm vụ khác liên quan theo thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư hoàn thành các dự án, công trình NOXH theo đúng tiến độ cam kết, đảm bảo hoàn thành mục tiêu NOXH (khoảng 4.963 căn) đã đề ra năm 2026.

Chia sẻ với khó khăn của Nhà đầu tư về nhân công, giá vật liệu, lãi suất ngân hàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Nhà đầu tư cần tập trung quyết liệt thực hiện để đưa các dự án vào sử dụng đạt mục tiêu mà Thủ tướng Chính phủ giao.

Tỉnh luôn tạo điều kiện cho Nhà đầu tư thực hiện, tuy nhiên nếu để kéo dài, chậm thì xử phạt, không gia hạn và kiên quyết thu hồi dự án nếu không triển khai, nhất quyết không để lãng phí nguồn lực đất đai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tiếp tục đôn đốc, thúc đẩy phát triển NOXH trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung theo dõi, giám sát việc triển khai xây dựng NOXH của các chủ đầu tư dự án, công trình NOXH cho người thu nhập thấp đang triển khai trong năm 2026 theo đúng tiến độ đã cam kết và phấn đấu hoàn thành khoảng 2.129 căn NOXH cho người thu nhập thấp theo kế hoạch, mục tiêu đề ra trong năm 2026.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn