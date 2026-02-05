Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An kiểm tra, khảo sát vị trí quy hoạch đất quốc phòng

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo vị trí khảo sát quy hoạch xây dựng thao trường bắn, thao trường huấn luyện của Trung đoàn 764

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã tiến hành khảo sát hiện trạng khu đất được xác định, đánh giá điều kiện địa hình, địa chất, giao thông kết nối, quy hoạch phát triển kinh tế của địa phương và tỉnh, khoảng cách an toàn, khả năng mở rộng và các yếu tố liên quan đến môi trường, dân cư. Đồng thời, đoàn cũng lắng nghe báo cáo đề xuất của địa phương và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về phương án quy hoạch tổng thể, đảm bảo đúng theo quy chuẩn kỹ thuật quân sự và phù hợp với nhu cầu huấn luyện.

Đại diện các Sở, ban, ngành và lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương báo cáo quy hoạch cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế địa phương của tỉnh và địa phương

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh: Việc quy hoạch, đầu tư xây dựng thao trường bắn, thao trường huấn luyện là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh. Đồng thời, góp phần củng cố tiềm lực quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí yêu cầu các Sở, ngành chức năng và địa phương liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để rà soát, đánh giá kỹ tác động, bảo đảm khoảng cách an toàn, không ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của Nhân dân. Quá trình triển khai phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án quy hoạch, đầu tư xây dựng thao trường bắn, thao trường huấn luyện một cách khoa học, đồng bộ; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương trong tình hình mới.

Tác giả: Trọng Kiên

Nguồn tin: nghean.gov.vn