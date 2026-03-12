Giải mã "siêu pin" sạc 5 phút, giữ điện gần như tuyệt đối sau 10 ngày

Kể từ khi ra mắt, công nghệ pin thể rắn "Donut Battery" của công ty khởi nghiệp Donut Lab (Phần Lan) đã gây ra một cuộc tranh cãi nảy lửa trong giới công nghệ. Với những thông số "trong mơ" như sạc đầy chỉ trong 5 phút và mật độ năng lượng cực cao, nhiều chuyên gia hoài nghi đây thực chất chỉ là một siêu tụ điện trá hình (loại thiết bị sạc nhanh nhưng mất điện cũng nhanh). Tuy nhiên, kết quả thử nghiệm độc lập lần thứ ba vừa được công bố đã chính thức dập tắt mọi nghi ngờ.

Minh họa pin thể rắn của Donut Lab.

Để chứng minh bản chất của công nghệ này, Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật VTT của Phần Lan đã thực hiện một bài kiểm tra nghiêm ngặt về khả năng tự xả. Cell pin được sạc đến mức 50% và để yên trong suốt 10 ngày (240 giờ) ở nhiệt độ phòng. Cứ mỗi 10 giây, hệ thống lại ghi nhận điện áp một lần để đảm bảo không có bất kỳ sự sai lệch nào.

Kết quả thu được khiến giới chuyên môn kinh ngạc khi sau 10 ngày ở trạng thái chờ, viên pin vẫn thu hồi được tới 97,7% dung lượng ban đầu. Nếu là một siêu tụ điện thông thường, lượng điện năng này sẽ bốc hơi nhanh chóng chỉ sau một thời gian ngắn.

Đại diện Donut Lab, ông Ville Piippo (CTO), khẳng định: "Thử nghiệm này chứng minh một cách đơn giản rằng đây thực sự là một viên pin". Theo báo cáo, điện áp chỉ sụt giảm nhẹ trong giờ đầu tiên do hiện tượng vật lý tự nhiên sau khi sạc, sau đó duy trì ổn định gần như tuyệt đối trong 9 ngày tiếp theo.

Trước đó, Donut Lab cũng đã vượt qua hai bài kiểm tra độc lập khắc nghiệt khác. Đầu tiên là khả năng sạc thần tốc từ 0 lên 80% chỉ trong 4,5 - 5 phút. Tiếp theo là độ bền nhiệt kinh ngạc khi hoạt động ở mức 100 độ C mà vẫn cung cấp hiệu suất cao hơn cả nhiệt độ phòng.

Viên pin này không chỉ là một thí nghiệm trong phòng Lab. Nó được thiết kế để trang bị cho mẫu mô tô điện Verge Motorcycles TS Pro, hứa hẹn mang lại phạm vi hoạt động lên tới gần 600 Km và mật độ năng lượng đạt ngưỡng 400 Wh/kg – vượt xa các loại pin Lithium-ion truyền thống đang có mặt trên thị trường.

Viên pin Donut mở ra tương lai về pin xe điện không bị hao hụt khi để không trong thời gian dài.

Sự thành công của bài kiểm tra thứ ba này không chỉ khẳng định vị thế của Donut Lab mà còn mở ra một chương mới cho ngành công nghiệp xe điện, về một thế giới nơi việc sạc xe nhanh như đổ xăng và pin không bao giờ lo sụt giảm khi để trong gara.

Tác giả: An An

Nguồn tin: nguoiduatin.vn