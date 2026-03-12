Samsung hướng đến pin 18.000 mAh cho smartphone Galaxy?

Thông tin về cuộc thử nghiệm pin khủng cho smartphone mà Samsung đang thực hiện được tiết lộ bởi một tài liệu nội bộ đánh dấu “tuyệt mật” của Samsung SDI. Con số này chắc chắn nhận được sự quan tâm của không ít người hâm mộ thương hiệu Hàn Quốc, đặc biệt khi Galaxy S26 Ultra mới ra mắt chỉ sở hữu pin có dung lượng 5.000 mAh.

Galaxy S26 Ultra chỉ sở hữu pin 5.000 mAh

Hai hướng phát triển pin khác nhau đã được nêu ra trong tài liệu. Một hướng tập trung vào dung lượng 12.000 mAh, trong khi hướng còn lại nhắm đến 18.000 mAh - gần gấp 4 lần dung lượng pin của Galaxy S26 Ultra. Cả hai loại pin này đều sử dụng công nghệ silicon-carbon, cho phép tăng cường dung lượng mà không làm cho điện thoại trở nên cồng kềnh.

Tuy nhiên, quá trình phát triển không diễn ra suôn sẻ. Mẫu pin 12.000 mAh gặp vấn đề về độ dày ở một số nguyên mẫu, trong khi mẫu 18.000 mAh lại bị nóng ở một trong các cell pin và phần mềm quản lý sạc vẫn chưa hoàn thiện.

Samsung liệu có thành công với pin khủng?

Nghiên cứu trên của Samsung diễn ra không lâu sau khi nguyên mẫu pin 20.000 mAh đã được thử nghiệm và hỏng sau 960 chu kỳ sạc, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 1.500 chu kỳ. Công ty đã quyết định dừng lại do sự suy giảm này có thể gây khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm nếu điện thoại xuống cấp nhanh chóng.

Các đối thủ của Samsung đã tung ra smartphone pin lớn một thời gian dài

Hiện tại, chưa có sản phẩm nào sở hữu pin silicon-carbon được công bố và cũng không có mốc thời gian cụ thể cho việc ra mắt. Những thử nghiệm này vẫn đang ở giai đoạn phòng thí nghiệm và gặp nhiều khó khăn.

Điều đáng chú ý là Samsung từng sản xuất những chiếc điện thoại với pin dung lượng lớn, như Galaxy M51 ra mắt tại Ấn Độ vào năm 2020 với viên pin 7.000 mAh, cho phép sử dụng liên tục trong 2 ngày. Tuy nhiên, kể từ đó, công ty dường như không còn chú trọng đến việc phát triển pin lớn cho các mẫu điện thoại cao cấp.

Sự chậm chạp của Samsung trong việc phát triển pin dung lượng lớn là điều đáng chú ý bởi nhiều đối thủ của công ty đã có bước đi mạnh dạn hơn. OnePlus đã ra mắt chiếc 15R với viên pin 7.400 mAh, hiện là mẫu điện thoại có dung lượng pin lớn nhất tại thị trường Mỹ. Các thị trường như Ấn Độ và Trung Quốc thậm chí còn tiến xa hơn, với nhiều mẫu điện thoại đã vượt qua mốc 10.000 mAh.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn