Xả súng vào lãnh sự quán Mỹ ở Canada, nghi liên quan căng thẳng Trung Đông

Lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường ngày 10-3 - Ảnh: AFP

Hai nghi phạm nổ súng rồi bỏ trốn

Theo Sở Cảnh sát thành phố Toronto, Ontario, vụ xả súng xảy ra lúc 4h30 sáng 10-3, tức tối cùng ngày theo giờ Việt Nam. Phó cảnh sát trưởng Frank Barretto cho biết lực lượng chức năng phát hiện vỏ đạn và dấu vết hư hại bên ngoài tòa nhà.

Dựa trên hình ảnh camera an ninh và lời khai nhân chứng, hai nghi phạm nam giới được cho là đã bước ra từ một chiếc SUV Honda CR-V màu trắng, dùng súng ngắn bắn nhiều phát vào mặt tiền lãnh sự quán rồi bỏ trốn. Cảnh sát đã công bố hình ảnh chiếc xe nhưng chưa tiết lộ danh tính nghi phạm.

"Có người ở bên trong tòa nhà vào thời điểm đó. Tuy nhiên, đây là công trình được bảo vệ và gia cố rất nghiêm ngặt nên không có ai bị thương" - ông Barretto nói.

Theo ông, lớp kính và tường gia cố kim loại đã ngăn đạn xuyên vào bên trong, thậm chí nhân viên trong tòa nhà có thể không nhận ra tiếng súng.

Sở Cảnh sát Toronto công bố hình ảnh chiếc xe bị tình nghi có liên quan đến vụ việc - Ảnh: CNN

Điều tra theo hướng khủng bố

Chỉ huy cấp cao Chris Leather thuộc Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP) xác nhận Đội Thực thi an ninh quốc gia tích hợp (INSET) - đơn vị chuyên xử lý các vấn đề chống khủng bố - đã tham gia điều tra.

Ông Leather cho biết còn quá sớm để xác định động cơ, cũng như kết luận vụ việc có liên quan đến xung đột đang leo thang tại Trung Đông hay không. Việc có phân loại đây là hành vi khủng bố hay không sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra.

Vụ nổ súng diễn ra trong bối cảnh an ninh tại các cơ quan ngoại giao Mỹ trên toàn cầu được siết chặt khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran tiếp tục mở rộng.

Sự việc tại Toronto xảy ra chỉ vài ngày sau khi Đại sứ quán Mỹ ở Oslo (Na Uy) bị đánh bom và một số phái bộ ngoại giao Mỹ tại khu vực vịnh Ba Tư bị nhắm mục tiêu trong các đòn đáp trả của Iran.

Đáng chú ý, Ontario những ngày gần đây cũng ghi nhận nhiều vụ nổ súng nhằm vào các giáo đường Do Thái. Ông Leather cho biết yếu tố này "chắc chắn được tính đến" trong quá trình điều tra.

Thủ hiến bang Ontario Doug Ford lên án đây là hành động bạo lực và đe dọa không thể chấp nhận, nhằm vào Mỹ - láng giềng thân cận của Canada.

Ông cũng cho rằng vụ việc có thể liên quan đến cuộc chiến tại Trung Đông, dù chưa có bằng chứng cụ thể.

Tại họp báo, ông Ford nhấn mạnh đây là quan điểm cá nhân, song ông tin rằng các "tế bào ngủ" - tức các nhóm cực đoan hoạt động bí mật - có thể đang hiện diện ở cả Mỹ lẫn Canada.

Đại sứ Mỹ tại Canada Pete Hoekstra mô tả vụ việc là "đáng lo ngại sâu sắc", đồng thời bày tỏ nhẹ nhõm vì không có thương vong.

Ông khẳng định phía Mỹ đang phối hợp chặt chẽ với giới chức Canada và "sẽ không bị đe dọa". Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang theo dõi sát tình hình.

Thủ tướng Canada Mark Carney lên án đây là "hành động bạo lực không thể chấp nhận và nhằm mục đích đe dọa", cam kết các cơ quan liên bang sẽ huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ điều tra và đưa thủ phạm ra trước công lý.

Tác giả: Hà Đào

