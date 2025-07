Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

Theo dự báo, sáng 21/7 cơn bão số 3 (tên quốc tế là WIPHA) sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 10 - 11, giật cấp 14; đổ bộ vào đất liền các tỉnh Bắc Bộ đến Nghệ An trong ngày 22/7. Từ ngày 21/7 đến 23/7, khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Chuyến kiểm tra của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ chiều nay nhằm nắm bắt tình hình, chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ động lên các phương án ứng phó với cơn bão số 3.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra công tác ứng phó cơn bão số 3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cùng đoàn công tác kiểm tra tại Bara Bến Thủy

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam báo cáo công tác vận hành Ba ra Bến Thủy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3 tại công trình Bara Bến Thủy. Đây là công trình thủy lợi trọng điểm có tác dụng ngăn mặn, giữ ngọt, tiêu thoát lũ. Công trình được xây dựng cách đây 80 năm với 10 cửa, trong đó, có 8 cửa bê tông tiêu thoát nước. Do xây dựng lâu năm nên các cửa đã hư hỏng và đang được sửa chữa. Hiện Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Nghệ An đang huy động hơn 10 công nhân túc trực để vớt bèo khơi thông dòng chảy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cùng đoàn công tác kiểm tra tại cống Nghi Quang

Nhân viên Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Nghệ An đang tích cực vớt bèo để đảm bảo việc tiêu thoát nước tại cống Nghi Quang

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Đệ đã kiểm tra công tác vận hành tiêu úng của cống Nghi Quang ở xã Hải Lộc. Đây là công trình được xây dựng và đưa vào sử dụng hàng chục năm nay nên việc tiêu úng của công trình hiện kém hiệu quả. Trước sự xuống cấp của công trình, đơn vị quản lý cũng đã có các giải pháp để khắc phục tạm thời các sự cố nhằm đảm bảo tiêu úng.

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Đệ và đoàn công tác đã đi kiểm tra khu neo đậu tránh trú bão Lạch Vạn nằm trên địa bàn xã Diễn Châu. Hiện toàn xã có 370 tàu thuyền thì đã có hơn 350 tàu thuyền về nơi trú đậu tránh bão an toàn.

Cũng trong chiều nay, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tại cống Diễn Thành. Đây là công trình nằm trong hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An, cống có nhiệm vụ tiêu úng, giảm ngập cho 15.000 ha vùng trũng vào mùa mưa, cũng như ngăn mặn, giữ ngọt vào mùa nắng hạn.

Đoàn công tác kiểm tra khu neo đậu tàu thuyền tại xã Diễn Châu (xã Diễn Bích cũ)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trao đổi với lãnh đạo địa phương trong việc ứng phó cơn bão số 3

Tàu thuyền đã về tại Khu neo đậu tránh trú Lạch Vạn

Đoàn công tác kiểm tra tại cống Diễn Thành

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại các công trình, nhấn mạnh đây là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi và cường độ ảnh hưởng trên biển và đất liền rất rộng và nguy hiểm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu ngành Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương, đơn vị tập trung cao cho công tác phòng chống bão số 3, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến tình hình bão, mưa, lũ, kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ” theo nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, không để bị động, bất ngờ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.

Tổ chức rà soát, kiểm đếm, chủ động thông tin, hướng dẫn phương tiện, tàu thuyền (bao gồm cả tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch) còn đang hoạt động trên biển biết, không đi vào hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn; có biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại khu neo đậu. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Theo báo cáo tổng hợp của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT,TKCN- PTTDS tỉnh đến 9 giờ ngày 20/7/2025: Số tàu thuyền đang neo đậu tại bến 2.314 phương tiện/9.898 lao động. Số phương tiện đang hoạt động trên biển 502 phương tiện/2.746 lao động. Trong đó, số phương tiện hoạt động ở Hoàng Sa là 160 phương tiện/650 lao động đang trên đường vào ven bờ các tỉnh. 242 phương tiện/1.730 lao động hoạt động tại Vịnh Bắc hộ đang trên đường cơ động vào các cửa lạch. 98 phương tiện/358 lao động hoạt động ven bờ tỉnh Nghệ An. 02 phương tiện/8 lao động hoạt động ngoại tỉnh. Tất cả các phương tiện đang hoạt động trên biển đã nhận được thông báo về vị trí, hướng di chuyển của Bão số 3. Các cơ quan thông tin đại chúng đã có thông báo về diễn biến Bão số 3 để các chủ hộ nuôi trồng thủy sản chủ động các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hạ Toàn tỉnh có hơn 1.000 hồ đập lớn, nhỏ. 12/109 hồ do các Công ty TNHH Thủy lợi quản lý đã đầy nước; 40 hồ mực nước hơn 70%, 31 hồ có dung tích từ 50-70%, 26 hồ có dung tích <50%. Đối với 2 hồ chứa thủy lợi lớn (Hồ Vực Mấu, Hồ Sông Sào): Mực nước lúc 7 giờ ngày 20/7 của hồ Vực Mấu là 17,82/21,0m; hồ Sông Sào là 75,12/75,7m. Các hồ đã tiến hành kiểm tra, vận hành thử; sẵn sàng phương án vận hành theo quy trình đã được UBND tỉnh phê duyệt. Các địa phương quản lý là 952 hồ, đập, trong đó có 160 hồ đập đầy nước; 423 hồ đập có dung tích lớn hơn 70 %; 369 hồ đập có dung tích đạt từ 40-70%. UBND tỉnh đã chỉ đạo tuyệt đối không để người dân ở trên lồng bè trong khi có bão, mưa lũ.

