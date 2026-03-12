Ảnh cưới của Ngọc Trinh và Quốc Trường?

Mới đây, nam diễn viên Quốc Trường bất ngờ đăng hình ảnh chụp cùng Ngọc Trinh trong khi diện trang phục cưới đỏ rực, đứng cạnh nhau trong không gian lễ cưới truyền thống. Ngay lập tức, bức ảnh khiến cộng đồng mạng xôn xao. Dù nam diễn viên khẳng định “là giả đó”, cộng đồng mạng vẫn sôi sục với hàng loạt nghi vấn về mối quan hệ “thật – giả” của cặp đôi hot nhất Vbiz hiện nay.

Ảnh chụp màn hình

Những ngày qua, cái tên Ngọc Trinh và Quốc Trường liên tục “thống trị” các diễn đàn giải trí. Từ tin đồn “ra mắt gia đình” đến màn “cầu hôn online” trong livestream, cặp đôi không ngừng “thả thính” khiến netizen “đẩy thuyền” nhiệt tình. Bức ảnh mới nhất do chính Quốc Trường đăng tải là cao trào mới nhất.

Nhìn vào bức ảnh, Ngọc Trinh xinh đẹp trong tà áo dài đỏ truyền thống, trang điểm nhẹ nhàng tôn lên vẻ đẹp duyên dáng. Bên cạnh là Quốc Trường lịch lãm với vest trắng lịch lãm. Cả 2 đang tạo dáng “chồng – vợ” đi chào hỏi quan khách "chuẩn không cần chỉnh". Phía trước còn lấp lo hình ảnh tráp cưới phủ khăn đỏ rực rỡ, khung cảnh đúng chuẩn đám cưới Việt.

Dòng chú thích "Là giả đó, đừng đi đồn" của Quốc Trường dường như càng khiến cộng đồng mạng thêm phần tò mò. Nhiều người nghi ngờ đây là chiêu trò PR thông minh, kết hợp với các sự kiện gần đây như Ngọc Trinh “ra mắt” mẹ Quốc Trường trong bữa ăn gia đình thân mật tại quán ăn của nam diễn viên. Nhưng cũng không ít khán giả háo hức mong chờ một tin tức "chấn động" được chính chủ xác nhận.

Trước đó, loạt hình ảnh Ngọc Trinh ngồi chung bàn ăn cùng mẹ và người thân Quốc Trường tại hệ thống nhà hàng do anh sở hữu bất ngờ lan truyền. Ngọc Trinh cười tươi, chụp ảnh tình tứ với mẹ Quốc Trường khiến nhiều người đồn đoán 2 bên đã chính thức “về ra mắt”.

Quốc Trường từng ôm hoa đến tặng Ngọc Trinh trong 1 buổi livestream (Ảnh: @hongshowbizViet)

Chỉ vài tuần sau, trong buổi livestream quảng bá sản phẩm, Quốc Trường bất ngờ mang bánh kem xuất hiện, phía sau màn hình lóe lên hình ảnh cổng cưới “vu quy”. Khoảnh khắc này khiến hashtag “Quốc Trường cầu hôn Ngọc Trinh” bùng nổ trên TikTok, đạt hàng triệu view. Dù nam diễn viên sau đó giải thích chỉ là “tương tác vui”, nhưng sự thân mật giữa hai người – từ đi du lịch chung, tương tác trên mạng xã hội – khiến ai cũng đặt dấu hỏi lớn.

Quốc Trường (tên thật Trần Quốc Trường, sinh năm 1988) là diễn viên nổi tiếng với các vai trong “Cây Táo Nở Hoa”, “Biệt Đội Cảnh Sát”, đồng thời là doanh nhân thành đạt với chuỗi nhà hàng và bất động sản. Anh được mệnh danh “hoàng tử miền Tây” nhờ ngoại hình cao ráo, đẹp trai và sự nghiệp vững vàng. Ngọc Trinh (sinh 1989) nổi tiếng với danh xưng “nữ hoàng nội y”, từ người mẫu lên hot girl, hiện nay đang kinh doanh mỹ phẩm, thời trang. Cả hai đều độc thân lâu năm, từng vướng scandal tình ái nhưng luôn kín tiếng.

Quốc Trường từng chia sẻ: “Tôi quý mến Ngọc Trinh như bạn bè hợp tác”. Liệu có “happy ending” hay tiếp tục là chiêu PR cho sản phẩm nào đó sắp ra mắt? CĐM đang chờ đợi phản hồi chính thức từ cả hai.

