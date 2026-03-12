Sau 6 tháng ly thân, cặp đôi 'thanh mai trúc mã' vẫn quay về bên nhau

Nguyễn Minh Hải (30 tuổi) hiện sinh sống tại Cát Hải, Hải Phòng. Anh và vợ quen biết nhau từ khi còn học tiểu học, sau khi anh chuyển từ Hải Dương ra đảo sinh sống cùng gia đình.

Suốt những năm đi học, hai người là bạn bè thân thiết. Tuy có tình cảm với nhau từ sớm, cả hai đều không dám bày tỏ. Phải đến vài năm sau khi ra trường, họ mới chính thức hẹn hò. Một trong những kỷ niệm khiến Hải nhớ nhất là thời cấp 3, khi anh và vợ ngồi cùng bàn.

"Vào dịp sinh nhật cô ấy, tôi chuẩn bị một món quà nhỏ. Khi nhận quà, vợ tôi lúc đó đã bật khóc. Tôi nhớ mãi không quên hình ảnh đáng yêu đó", anh chia sẻ.

Hải và vợ là bạn bè từ nhỏ, quen biết nhau khi còn học tiểu học và gắn bó suốt những năm học cấp 3.

Theo Hải, thời điểm đó gia đình vợ gặp nhiều khó khăn khi chị gái cô bị tai nạn. Vì vậy, cuộc sống của vợ anh cũng chịu nhiều áp lực và trắc trở. Năm 2022, cả hai quyết định kết hôn. Tuy nhiên, sau khi về chung một nhà, vợ chồng đôi lúc nảy sinh những bất đồng quan điểm liên quan đến gia đình.

Những mâu thuẫn kéo dài khiến họ có thời gian khoảng 6 tháng không liên lạc hay gặp gỡ. Thời điểm đó, Hải đang làm việc tại đơn vị nên ít có cơ hội gặp vợ. Sau một thời gian suy nghĩ, cả hai quyết định ngồi lại trò chuyện và chia sẻ thẳng thắn với nhau.

“Sau khi ngồi lại tâm sự và đặt mình vào vị trí của nhau, tôi hiểu vợ nhiều hơn. Tôi cũng là người chủ động làm lành trước”, Hải chia sẻ.

Sau thời gian xa cách, họ quay lại bên nhau và nhận ra mình vẫn dành nhiều tình cảm cho đối phương.

Theo anh, khi quay lại với nhau, cả hai đều trân trọng mối quan hệ hơn. Hiện tại, vợ chồng Hải đã có một con gái nhỏ và cùng cố gắng vun vén cho gia đình.

“Cảm giác quay lại với nhau rất tuyệt. Có gia đình, có con gái luôn ở bên cạnh là điều hạnh phúc nhất”, anh nói.

Sau những biến cố đã trải qua, Hải cho biết vợ chồng anh giờ đây hiểu nhau hơn và ít xảy ra mâu thuẫn hơn trước. Cả hai cũng học cách lắng nghe, chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

"Đã là của nhau thì đi một vòng vẫn về bên nhau. Có lẽ là mối lương duyên định mệnh khi tôi và cô ấy là thanh mai trúc mã, dù có sóng gió nhưng vẫn quay về bên nhau", anh trải lòng.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: znews.vn