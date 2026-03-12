Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An phát hành cổ phiếu để tăng vốn

Trụ sở CTCP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An.

Trước đó, CTCP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An đã công bố kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 150% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được quyền mua 15 cổ phiếu mới) chốt danh sách vào ngày 14/01/2026, công ty đã phân phối thành công hơn 8,1 triệu cổ phiếu tính đến hết ngày 23/02/2026.

Lượng cổ phiếu được cổ đông đăng ký mua chiếm hơn 90% tổng khối lượng 9 triệu cổ phiếu chào bán. Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết còn dư hơn 880.000 đơn vị.

Sau đó, Hội đồng quản trị NTF đã thông qua quyết định tiếp tục chào bán toàn bộ hơn 880.000 cổ phiếu còn dư này với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về hơn 8,8 tỷ đồng. Lượng cổ phần phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, khác với số cổ phiếu phân phối đợt đầu cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.

Hai tổ chức đăng ký mua lại toàn bộ số cổ phiếu trên bao gồm CTCP Đầu tư tài chính và thương mại Phúc Khang (đăng ký mua 760.000 cổ phiếu) và Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Hồng Ngân (đăng ký mua hơn 120.000 cổ phiếu). Hạn chót nộp tiền mua cổ phiếu được ấn định trước 17h ngày 12/03/2026.

Đặc biệt, đối vơi CTCP Đầu tư tài chính và thương mại Phúc Khang, đây là tổ chức có liên quan trực tiếp đến ông Nguyễn Việt Hùng. Ông Hùng hiện là Thành viên Ban kiểm soát của NTF, đồng thời giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc tại Công ty Phúc Khang.

Hiện, sau khi hoàn tất phân phối toàn bộ số cổ phần dư, đợt phát hành của NTF sẽ đạt tỷ lệ thành công 100%. Tổng số tiền huy động 90 tỷ đồng sẽ giúp quy mô vốn điều lệ của công ty tăng từ 60 tỷ đồng lên mức 150 tỷ đồng. Đây là đợt tăng vốn đầu tiên của DNA Pharma sau hơn một thập kỷ, tính từ đợt phát hành gần nhất vào năm 2014.

Được biết, theo phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, NTF sẽ phân bổ 82 tỷ đồng (chiếm 91% tổng số tiền huy động) để đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Dược phẩm Nghệ An tại Khu công nghiệp Bắc Vinh. Phần vốn còn lại được sử dụng bổ sung vào nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên. Kế hoạch giải ngân được thực hiện từ quý IV/2025 và dự kiến kéo dài đến quý II/2026.

