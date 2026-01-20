Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền làm việc với một số địa phương về công tác bầu cử

Quang cảnh buổi làm việc

Trong buổi làm việc hôm nay, Đoàn công tác đã nghe các xã, phường, gồm: Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Lộc, Vinh Hưng, Cửa Lò, Lam Thành, Hưng Nguyên Nam, Hưng Nguyên, Yên Trung báo cáo công tác triển khai những nội dung của việc tổ chức bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Báo cáo của các phường, xã cho thấy, các địa phương đã quán triệt đầy đủ, nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, của Chính phủ và các Bộ, ngành, của Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh và đã đạt được một số kết quả nhất định.

Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm đúng pháp luật, đúng tiến độ, đúng thành phần, số lượng thành viên, đúng thời gian theo luật định. Đó là, đã thành lập Ban Chỉ đạo Ủy ban bầu cử; các Ban bầu cử đại biểu HĐND xã, phường nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại các đơn vị bầu cử.

Ủy ban bầu cử các xã, phường đã ban hành Nghị quyết về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND cấp xã được bầu ở mỗi đơn vị bảo đảm đúng thời gian luật định.

Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031 được thực hiện một cách nghiêm túc, đảm bảo cơ cấu, thành phần theo quy định. Hiện, các xã, phường đang chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ 2.

Các xã, phường đã tổ chức tốt công tác tiếp nhận hồ sơ của người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Công tác thông tin tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự và chuẩn bị cơ sở vật chất được triển khai đồng bộ, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Bí thư Đảng ủy phường Thành Vinh Nguyễn Văn Lư đề nghị quan tâm đến việc hỗ trợ kinh phí bầu cử

Lãnh đạo Phường Vinh Hưng đề nghị có phần mềm hỗ trợ việc kiểm phiếu bầu

Chủ tịch UBND xã Lam Thành Nguyễn Hữu Hà báo cáo công tác triển khai bầu cử trên địa bàn

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Sỹ Nguyệt lưu ý một số vấn đề liên quan đến thay đổi nhân sự bầu cử

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các phường, xã đã nêu lên một số khó khăn trong việc lập danh sách cử tri, nhất là đối với những phường, xã có số lượng chung cư lớn, khu công nghiệp do biến động dân cư. Đồng thời đề xuất một số nội dung liên quan đến việc hỗ trợ kinh phí bầu cử; tập huấn công tác bầu cử cho các địa phương...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền – Trưởng Đoàn kiểm tra số 10 kết luận

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền – Trưởng đoàn công tác đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo tiến độ kế hoạch đã ban hành của các phường, xã về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Do ngày bầu cử (Chủ nhật, ngày 15/03/2026) diễn ra sớm hơn định kỳ khoảng 2 tháng, Trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu các địa phương cần tập trung chuẩn bị chu đáo cho Hội nghị hiệp thương lần 2 (muộn nhất là ngày 03/02/2025). Đặc biệt, cần chủ động lên kế hoạch tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 trước kỳ nghỉ Tết Âm lịch (hạn cuối là ngày 20/02/2026) để tránh bị động.

Đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã (là sĩ quan chính quy), các địa phương phải hoàn thành việc giới thiệu nhân sự chậm nhất vào ngày 25/01/2026 theo đúng hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia.

UBND các xã, phường phối hợp chặt chẽ với Công an để cập nhật danh sách cử tri lên phần mềm, đặc biệt lưu ý người đi làm ăn xa, người khuyết tật và người già yếu để đảm bảo quyền bầu cử của công dân.

Bên cạnh đó, chủ động nắm bắt dư luận, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử ngay từ cơ sở. Đồng thời, phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng có ý định chống phá, bôi nhọ người ứng cử; đảm bảo an ninh, an toàn cuộc bầu cử.

Các địa phương chú trọng tuyên truyền trên không gian mạng (Facebook, Zalo...). Đặc biệt, đối với vùng đồng bào có đạo, cần có lịch làm việc trước với các chức sắc, chức việc vì ngày bầu cử trùng vào ngày đi lễ (Chủ nhật) để đảm bảo tỉ lệ cử tri đi bầu cao nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các phường, xã cần sẵn sàng phương án dự phòng nhân sự cho các Tổ bầu cử trong trường hợp sự cố đột xuất. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, bao gồm cả thùng phiếu lưu động cho những cử tri yếu thế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các địa phương cần phát huy vai trò trách nhiệm của tập thể và cá nhân, bám sát tiến trình của Trung ương để triển khai công tác bầu cử “từ sớm, từ xa”, đảm bảo ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Những nội dung kiến nghị của các phường, xã, Đoàn kiểm tra tiếp thu đầy đủ và báo cáo Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh để có phương án giải quyết chung cho các địa phương trong toàn tỉnh.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn