Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền và các thành viên đoàn công tác nghe giới thiệu tổng quan dự án Khu đô thị Ven Sông Vinh, phường Vinh Tân, thành phố Vinh (cũ), nay là phường Trường Vinh

Dự án Khu đô thị ven sông Vinh do Liên danh Công ty CP Đầu tư phát triển Trí Dương và Công ty CP Đầu tư Ecopark Hải Dương làm Chủ đầu tư. Dự án có quy mô 200.759,5 m², tương đương 20,08 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 1.439,742 tỷ đồng. Trong thời hạn 05 năm kể từ ngày đủ điều kiện khởi công, đến nay, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đạt khoảng 90%, đang thi công 120 căn nhà ở thấp tầng; các hạng mục chưa hoàn thành gồm nhà văn hóa, 199 căn nhà ở thấp tầng, nhà ở xã hội, công trình thể dục thể thao. Theo đánh giá, dự án cơ bản đang triển khai bảo đảm tiến độ.

Khó khăn lớn nhất của dự án là khu nhà ở xã hội trong quy hoạch hiện chỉ 05 tầng, trong khi quy hoạch phân khu phường Vinh Tân cũ cho phép tối đa 08 tầng, chưa bảo đảm hiệu quả sử dụng đất; còn vướng giải phóng mặt bằng (GPMB) phần đất ở của các hộ dân do chậm bố trí tái định cư tại Khu tái định cư Tân An; có 02 trường hợp bị thu hồi đất nông nghiệp nhưng yêu cầu bồi thường theo đơn giá đất ở; việc xác định giá đất bồi thường GPMB còn chậm do phải chờ hệ số điều chỉnh giá đất. Chủ đầu tư kiến nghị xem xét điều chỉnh tầng cao khu nhà ở xã hội lên khoảng 20 tầng và đẩy nhanh tiến độ GPMB phần còn lại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền và đoàn công tác kiểm tra tại dự án Khu đô thị mới Cửa Tiền, phường Vinh Tân, thành phố Vinh (cũ), nay là phường Trường Vinh

Dự án Khu đô thị mới Cửa Tiền do Chi nhánh Công ty CP Danatol tại Nghệ An làm Chủ đầu tư, có quy mô quy hoạch khoảng 221.500 m²; đã được giao đất, cho thuê đất với tổng diện tích 200.554 m².

Đến nay, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật trên phần diện tích đất đã được bàn giao cơ bản hoàn thành: Kè, san nền, thoát nước, giao thông, cấp nước đạt khoảng 95%; đã hoàn thành di dời đường dây 22kV, 35kV. Các công trình đã hoàn thành gồm chung cư cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại và nhà ở thấp tầng ký hiệu 3A, công trình cây xanh - thể dục thể thao, nhà văn hóa, một phần nhà trẻ mẫu giáo; đã xây dựng 480/541 nhà liền kề, 34/34 nhà ở thấp tầng, 18/32 nhà ở thấp tầng kết hợp dịch vụ ven sông; khu tái định cư đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật đạt khoảng 90%.

Công trường thi công hạ tầng kỹ thuật tại dự án Khu đô thị ven sông Vinh

Tuy nhiên, các hạng mục chưa hoàn thành chủ yếu gồm khu tái định cư tại chỗ, chung cư cao tầng ký hiệu 1A, các tuyến đường quy hoạch số 1, 1D, 1B, khu nhà ở thấp tầng kết hợp dịch vụ thương mại và khu dịch vụ thương mại ven sông. Nguyên nhân chủ yếu do còn 20.946 m² chưa được bàn giao mặt bằng, gồm đất khu tái định cư, đường giao thông, đất dịch vụ ven sông, đất nhà ở thấp tầng kết hợp dịch vụ ven sông và đất nhà ở liền kề.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền và đoàn công tác kiểm tra tại dự án Khu đô thị tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh (cũ), nay thuộc phường Thành Vinh

Dự án Khu đô thị mới Đông Vĩnh – Cửa Nam do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bất động sản Eurowindow Sport City làm Chủ đầu tư, có quy mô 37,85 ha. Đến nay, dự án san nền đạt 95%, tương ứng khoảng 400.000 m³; hạ tầng giai đoạn 1 cơ bản hoàn thành, hạ tầng giai đoạn 2 đã hoàn thành thoát nước mưa, thoát nước thải và nền đường base B; hệ thống chiếu sáng đạt 80%, cấp nước đạt 60%, chống sét đạt 05/08 cột, trạm biến áp hoàn thành 03/06 trạm, đã trồng 547/1.600 cây xanh. Giai đoạn 1 gồm 268 căn liền kề, 34 căn biệt thự dự kiến bàn giao tháng 11/2026; giai đoạn 2 gồm 487 căn dự kiến hoàn thành tháng 4/2027.

Hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 và 2 tại Dự án Khu đô thị mới Đông Vĩnh – Cửa Nam đang được tích cực hoàn thiện

Hiện dự án đang vướng mắc tại tuyến mương T4 đường Trần Nguyên Hãn, đường điện 35kV, 22 hộ dân chưa GPMB, 30 ngôi mộ họ tộc và nội dung xác định lại giá đất giao đất đợt 2. Chủ đầu tư kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo di dời các phần mộ còn lại; hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 03 hộ dân chưa lập phương án; xử lý dứt điểm hệ thống điện trung thế 35kV và tuyến mương T4.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền và đoàn công tác kiểm tra dự án Khu đô thị tại xã Nghi Phú và Hưng Lộc, thành phố Vinh (cũ), nay là phường Vinh Phú và Vinh Lộc

Dự án Khu đô thị Nghi Phú – Hưng Lộc do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bất động sản Eurowindow Nghi Phú làm Chủ đầu tư với quy mô khoảng 9,6757 ha. Dự án đã giao đất đợt 1 với diện tích 87.469,2 m²; đã phê duyệt giá đất cụ thể và chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Về tiến độ, đối với phạm vi đã được bàn giao mặt bằng, chủ đầu tư đã hoàn thành 85% việc san nền, 70% hạ tầng kỹ thuật đường giao thông, cảnh quan và 40% xây dựng nhà. Sở Xây dựng đánh giá tiến độ cơ bản bảo đảm đối với phần diện tích đã được bàn giao mặt bằng.

Khó khăn, vướng mắc của dự án chủ yếu là công tác đất đai, GPMB. Cụ thể, còn 03 ngôi mộ chưa được di dời; còn 09 hộ dân chưa được lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; một số công trình xây dựng của hộ dân lấn chiếm vào phạm vi đất dự án khoảng 22 m²; đường dây điện trung thế 35kV đi ngang qua dự án chưa được hạ ngầm. Chủ đầu tư kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND phường Vinh Phú, UBND phường Vinh Lộc và các Sở, ngành liên quan khẩn trương xử lý dứt điểm trong tháng 7/2026.

Quang cảnh buổi làm việc

Qua rà soát, 04 dự án đều đã hoàn thành cơ bản các thủ tục pháp lý, đang được triển khai đầu tư xây dựng. Các khó khăn chủ yếu tập trung vào công tác bồi thường, GPMB, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, xác định giá đất và một số nội dung quy hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền phát biểu

Qua kiểm tra thực tế, nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền nhấn mạnh cả 4 dự án nhà ở thương mại này đều là những dự án trọng điểm, có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nâng cao diện mạo đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn hiện tại, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các địa phương liên quan nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ GPMB, khẩn trương hoàn thành công tác bố trí tái định cư, áp giá bồi thường đất ở và tổ chức di dời mồ mả của các hộ dân ra khỏi phạm vi quy hoạch dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở, ngành thường xuyên phối hợp, đồng hành cùng các Chủ đầu tư để kịp thời nắm bắt tâm tư, tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục hành chính, quy hoạch kỹ thuật và sớm hoàn thiện các phương án giá đất nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp triển khai dự án theo đúng cam kết. Sở Xây dựng làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, định kỳ hàng tháng tổng hợp tình hình triển khai và tiến độ tháo gỡ khó khăn tại từng dự án để báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo kịp thời, đúng quy định.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn