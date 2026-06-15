Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành kiểm tra hiện trường xây dựng các trường Phổ thông nội trú liên cấp tại các xã: Nhôn Mai, Tri Lễ, Quế Phong

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành và các thành viên đoàn công tác nghe báo cáo tiến độ thi công Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã Nhôn Mai

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã Nhôn Mai có tổng vốn đầu tư hơn 390 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy của 1.319 học sinh nội trú, 84 giáo viên nội trú.

Hiện nay, đơn vị thi công đang tiến hành thi công móng các khối nhà chính

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành và đoàn công tác nghe đơn vị thi công báo cáo các khó khăn, vướng mắc

Đến nay, dự án đã san nền đạt 80% khối lượng theo phương án thiết kế điều chỉnh; nhà học lý thuyết khối Tiểu học, nhà học lý thuyết và bộ môn khối THCS, nhà hiệu bộ, thư viện đã thi công móng; nhà học lý thuyết và bộ môn khối THCS, nhà đa năng, nhà ăn, nhà nội trú học sinh đang thi công đào móng. Dự kiến, từ ngày 01/7- 30/7/2026 sẽ hoàn thành phần thô nhà hiệu bộ, thư viện, nhà học Tiểu học, nhà học THCS, nhà ăn, nhà đa năng.

Tại Trường phổ thông nội trú liên cấp cấp Tiểu học và THCS tại xã Tri Lễ, các khối nhà chính cơ bản đã thi công xong phần thô

Nhà hiệu bộ đang thi công tầng 2

Đoàn công tác nghe đơn vị thi công báo cáo tiến độ thi công dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại xã Tri Lễ

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại xã Tri Lễ có tổng vốn đầu tư hơn 353 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy của 1.245 học sinh nội trú; 84 giáo viên nội trú. Hiện nay các đơn vị đang tiến hành thi công các hạng mục; từ ngày 01/7 - 30/8/2026 sẽ tiến hành công tác hoàn thiện, lắp đặt thiết bị, thi công hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

Hạng mục nhà ở nội trú của học sinh Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại tại xã Quế Phong đang thi công tầng 3

Hạng mục nhà ở nội trú của giáo viên kết hợp nhà ăn Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại xã Quế Phong đã hoàn thành xong phần thô

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại xã Quế Phong có tổng vốn đầu tư hơn 341 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy của 1.225 học sinh; 76 giáo viên nội trú. Hiện nay dự án đã san nền hoàn thành 90%, khối lượng còn lại chủ yếu đắp sân đường; các khối nhà chính đã cơ bản xây dựng xong tầng 1.

Dự kiến đến ngày 30/6/2026, dự án này sẽ hoàn thành sàn mái các hạng mục công trình. Từ ngày 15/6 - 30/8/2026, sẽ hoàn thành công tác hoàn thiện, lắp đặt thiết bị, thi công hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đưa vào sử dụng.

Tại các công trình kiểm tra, chủ đầu tư và đại diện nhà thầu, đơn vị tư vấn, đơn vị thi công đã báo cáo một số khó khăn, vướng mắc như: Tình hình thiếu nhân công trên địa bàn; biến động giá nguyên nhiên vật liệu lớn; tình trạng thiếu đá xây dựng; địa bàn thi công ở vùng sâu vùng xa, đi lại khó khăn; diễn biến thời tiết bất thường ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành yêu cầu chính quyền địa phương và các nhà thầu tập trung nhân lực, vật lực để hoàn thành dự án đúng yêu cầu

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành chia sẻ khó khăn, đồng thời ghi nhận sự nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Nghệ An cần tiếp tục đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn vệ sinh lao động trong quá trình thi công. Chủ đầu tư phối hợp với các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn vốn và giá vật liệu xây dựng, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để có phương án xử lý.

Đối với các nhà thầu, đơn vị thi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành yêu cầu cần nỗ lực, cố gắng hơn nữa, tập trung máy móc, thiết bị, khẩn trương tăng cường nhân lực, bố trí cán bộ quản lý, kỹ thuật để giám sát công trình. Đồng thời, chỉ đạo triển khai, tăng ca, tăng kíp, tổ chức thi công đảm bảo khoa học, hợp lý, phát huy tối đa năng lực, triển khai công trình về đích đúng tiến độ theo chỉ đạo của Trung ương.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn