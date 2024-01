Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm và tặng quà tại huyện Quỳnh Lưu, TX Hoàng Mai

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc tết tại Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (huyện Quỳnh Lưu) và Đồn Biên phòng Quỳnh Phương (TX Hoàng Mai). Tại các Đồn Biên phòng, các đồng chí Đồn trưởng đã báo cáo tình hình hoạt động của đồn, tình hình kinh tế - an ninh chính trị địa bàn Đồn Biên phòng đứng chân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận và biểu dương những kết quả các Đồn Biên phòng đã đạt được

Thay mặt đoàn công tác, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả các Đồn Biên phòng đã đạt được thời gian qua. Cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng đã khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; quản lý, bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới của Tổ quốc. Đồng thời, các Đồn Biên phòng đã làm tốt công tác phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện các giải pháp tháo gỡ thẻ vàng trong khai thác thủy sản của EC.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận

Thông báo nhanh những kết quả kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đạt được trong năm 2023, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh trong những kết quả đạt được đó có sự đóng góp rất lớn của các Đồn Biên phòng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; thực hiện tốt công tác dân vận; là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển; tiếp tục thực hiện các giải pháp để tháo gỡ thẻ vàng của EC… “Tin tưởng rằng dù khó khăn đến đâu, đơn vị vẫn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà nhân dân giao phó” – Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà Đồn Biên phòng Quỳnh Phương

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo các Đồn Biên phòng tiếp tục quan tâm đến đời sống của cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại Đồn; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Đồng thời, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các Đồn Biên phòng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà cho bà Nguyễn Thị Liên

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu chúc bà Nguyễn Thị Liên bước sang năm mới dồi dào sức khỏe

Cũng trong chiều nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu và đoàn công tác đã đến thăm và chúc tết gia đình bà Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1932) ở xóm 3, xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu. Bà Nguyễn Thị Liên là mẹ của 02 liệt sỹ Nguyễn Văn Thư và Nguyễn Văn Nhiễm. Hiện bà đang sống một mình, cuộc sống phụ thuộc vào trợ cấp thân nhân liệt sỹ.

Đoàn cũng đã đến thăm gia đình ông Hồ Minh Đàn (sinh năm 1932), là thương binh tại thôn 10, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai. Hiện ông Hồ Minh Đàn đang ốm nặng lâu ngày. Bản thân ông là một đảng viên luôn gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu và đoàn công tác tặng quà gia đình ông Hồ Minh Đàn

Tại các gia đình người có công với cách mạng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đồng thời, bày tỏ sự biết ơn đối với những đóng góp, hy sinh của các gia đình chính sách đối với nền độc lập tự do của Tổ quốc. Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn bà Nguyễn Thị Liên và ông Hồ Minh Đàn đón Tết Nguyên đán vui tươi, ấm áp bên gia đình, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình để tích cực tham gia đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp. Đồng thời đề nghị chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ các gia đình ổn định đời sống, đón Tết an vui, đầm ấm.

Tại xã Quỳnh Giang (huyện Quỳnh Lưu) và xã Quỳnh Vinh (TX Hoàng Mai), đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đã trao tặng 202 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu nói chuyện với bà con nhân dân

Trò chuyện với bà con, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đã chia sẻ những khó khăn, động viên các gia đình vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời chúc các gia đình bước sang năm mới có nhiều sức khỏe, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đầm ấm, vui tươi. Ngay sau Tết Nguyên đán, bà con nhân dân cần bắt tay ngay vào sản xuất để nâng cao đời sống.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn huyện Quỳnh Lưu

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn TX Hoàng Mai

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội của địa phương thường xuyên chăm lo, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; quan tâm, hỗ trợ hộ nghèo, người cao tuổi, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để người dân được đón Tết cổ truyền của dân tộc theo tinh thần “người người đều có Tết, nhà nhà đều có Tết”. Tuyên truyền, vận động bà con nhân dân trong phòng chống pháo nổ trong dịp tết; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳnh Lưu và Ban Chỉ huy Quân sự xã Quỳnh Giang

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà Công an huyện Quỳnh Lưu và Công an xã Quỳnh Giang

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Quỳnh Vinh

Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đã tặng quà cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳnh Lưu, Ban Chỉ huy Quân sự TX Hoàng Mai, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quỳnh Giang (huyện Quỳnh Lưu), Ban Chỉ huy Quân sự xã Quỳnh Vinh (TX Hoàng Mai); tặng quà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Quỳnh Giang, xã Quỳnh Vinh.

