Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu vui Ngày hội Đại đoàn kết cùng nhân dân khối 16, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu cùng các đại biểu về tham dự Ngày hội Đại đoàn kết cùng nhân dân và cán bộ khối 16, phường Hà Huy Tập

Tiết mục văn nghệ góp vui trong Ngày hội hôm nay của Nhân dân khối 16, phường Hà Huy Tập

Trong Ngày hội hôm nay, cán bộ và nhân dân Khối 16 đã cùng nhau đánh giá kết quả hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của mặt trận và các tổ chức thành viên phát động ở khu dân cư trong 01 năm qua.

Trưởng Ban công tác mặt trận khối 16 vui mừng cho biết cán bộ và Nhân dân trong khối đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết cùng nhau thực hiện đạt kết quả tốt trên nhiều lĩnh vực của 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh”. Mặc dù, năm 2022 và những năm trước đó đại dịch COVID-19 đã làm hạn chế nhiều hoạt động của cả nước nói chung, thành phố Vinh, phường Hà Huy tập và khối 16 nói riêng nhưng Nhân dân trong khối đã thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia đóng các loại thuế, quỹ, phí đầy đủ, đạt và vượt các chỉ tiêu cấp trên giao.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà cho cán bộ và nhân dân khối 16, phường Hà Huy Tập

Nhiều hoạt động đã trở thành phong trào sôi nổi của khối như: Ngày chủ nhật xanh, dân vũ, bóng chuyền hơi... Các chi hội: Phụ nữ, Cựu chiến binh đã đảm nhận thực hiện các tuyến đường xanh - sạch - đẹp. Đồng thời, Ban công tác mặt trận khối đã vận động nhân dân ủng hộ xây dựng đường cờ Tôn Thất Thuyết; đầu tư nâng cấp sửa chữa các ngõ (số 36 Tôn Thất Thuyết, số 3, số11 Trần Quang Khải, 131 Phùng Chí Kiên) với số tiền gần 01 tỷ đồng; tổ chức xóa biển quảng cáo rao vặt trên các tuyến đường ngõ khối; xây dựng mới 2 ngõ phố và 3 tổ dân cư văn minh. Khối có hơn 98% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Ngoài ra, cán bộ và nhân dân trong khối rất tích cực tham gia ủng hộ các hoạt động thiện nguyện, các quỹ: Quỹ vì người nghèo, Quỹ chăm sóc người cao tuổi, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, phòng chống thiên tai; ủng hộ xây dựng nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở... Thường xuyên quan tâm, chăm lo, thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình có người ốm đau, bệnh tật...

Từ các phong trào, hoạt động chung của khối đã xây dựng và làm thắt chặt hơn mối gắn kết cộng đồng, tình làng nghĩa khối và giữ vững danh hiệu khối văn hóa nhiều năm liền.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu nói chuyện với nhân dân và cán bộ khối 16, phường Hà Huy Tập

Bày tỏ niềm vui khi được về dự và chung vui cùng nhân dân và cán bộ khối 16, phường Hà Huy Tập, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả khối đạt được trong năm qua.

Nói chuyện với cán bộ và nhân dân trong khối, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đã thông tin tình hình cũng như những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà năm 2023. Theo đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy để đạt được kết quả đó có vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh cũng như giám sát, phản biện các chủ trương, chính sách của địa phương.

Nhấn mạnh sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là động lực quan trọng, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới cán bộ, đảng viên, nhân dân khối 16 phường Hà Huy Tập tiếp tục xác định tầm quan trọng, vai trò của xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong khu dân cư. Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết để cùng nhau phát triển kinh tế; tổ chức phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất; lan tỏa việc xây dựng, nhân rộng và phát triển được nhiều mô hình, điển hình làm kinh tế giỏi, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh; giúp nhau làm giàu, xóa đói giảm nghèo, tăng tỷ lệ hộ khá, giữ vững không có hộ nghèo.

Cán bộ và nhân trong khối phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau; quan tâm giúp đỡ các gia đình đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, các đối tượng yếu thế kém may mắn trong cuộc sống. Tiếp tục giữ vững, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đình văn hoá, khối văn hoá; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Cùng với đó, đoàn kết phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, mọi người sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy ước, hương ước cộng đồng; phát động phong trào "lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực", bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống gương mẫu, lành mạnh; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, củng cố quốc phòng an ninh Tổ quốc; tham gia hòa giải mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân, xây dựng phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Khối cần tập trung xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường củng cố niềm tin của dân với Đảng.

Lãnh đạo phường Hà Huy Tập tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong khối 16

Ban công tác mặt trận khối 16 tặng quà cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào khối phố

Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đã tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho cán bộ và nhân dân khối 16.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn