Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu chúc mừng Ủy ban Đoàn kết công giáo Nghệ An nhân Lễ Giáng sinh 2023

Cùng đi trong đoàn có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An và lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh.

Tiếp đoàn có Linh mục Giuse Nguyễn Đăng Điền - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh và các vị trong Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh.

Hòa chung niềm vui hân hoan của đồng bào Công giáo tỉnh nhà đón mừng Lễ Giáng sinh năm 2023, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu gửi lời chúc mừng đến Linh mục Giuse Nguyễn Đăng Điền và Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh; chúc các vị chức sắc tôn giáo cùng toàn thể giáo dân, tín hữu một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, thật nhiều hồng ân Thiên Chúa

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết, mặc dù là 01 năm hết sức khó khăn, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, điều hành UBND tỉnh, quyết tâm chính trị của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, tỉnh nhà đã đạt được những kết quả tích cực, nổi bật.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu và các thành viên trong đoàn gửi tặng Lẵng hoa và quà chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo đón Giáng sinh an lành, hạnh phúc

Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh ước đạt 7,14%, đứng thứ 26 cả nước. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 18.500 tỷ đồng. Đặc biệt, công tác thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng với 2 năm liên tục Nghệ An nằm trong top 10 tỉnh thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước, năm 2023 đạt 1,583 tỷ USD đứng thứ 9/63 tỉnh, thành; tạo việc làm cho gần 46.000 lao động. Công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo năm 2023 đã vận động được trên 872 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, đạt được những kết quả trên , có sự đóng góp quan trọng của quý giám mục, linh mục, tu sỹ, đồng bào Công giáo tỉnh nhà, trong đó có các cụ linh mục, ủy viên Thường trực, Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh.

Trong niềm vui đón mừng Giáng sinh năm 2023, cũng là lúc chuẩn bị bước sang năm mới 2024, cũng là năm mà tỉnh thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2045, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, thật nhiều hồng ân Thiên Chúa; chúc cho tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc luôn vững mạnh, luôn phát huy trong cuộc sống.

Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền vẫn sẽ luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ bằng những việc làm thiết thực của các quý giám mục, linh mục, tu sỹ, đồng bào Công giáo tỉnh nhà trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương lớn của tỉnh cũng như phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa yêu nước”. Luôn gắn bó, chung tay cùng nhân dân tỉnh nhà thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tiếp tục phát huy vai trò vừa là một tổ chức xã hội tiêu biểu của người Công giáo, vừa là mái nhà chung của đồng bào giáo dân, là cầu nối giữa Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị với các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân; tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu vươn lên, cống hiến nhiều hơn để đạt được nhiều thành tích tốt hơn nữa, xứng đáng là tấm gương sáng cho mọi người noi theo.

Linh mục Giuse Nguyễn Đăng Điền - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh khẳng định Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh sẽ cùng chung tay, góp sức phát triển kinh tế -xã hội, đoàn kết xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh

Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dành cho Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh trong thời gian qua, Linh mục Giuse Nguyễn Đăng Điền - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh bày tỏ vui mừng trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được trong năm 2023. Đồng thời khẳng định Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh sẽ tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo, cùng chung tay, góp sức phát triển kinh tế - xã hội, đoàn kết xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

