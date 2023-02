Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chúc mừng Sở Y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường – Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh buổi chức mừng

Thay mặt lãnh đạo tỉnh và các đồng chí trong đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trân trọng gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế tỉnh nhà những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đánh giá, hơn 3 năm qua kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện và bùng phát, đã tác động sâu sắc, toàn diện đến tâm lý, sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại… Trong điều kiện bình thường thì nhiệm vụ của ngành y tế đã vất vả, áp lực, khi có dịch bệnh bùng thì các nhiệm vụ đó tăng lên, nhưng với tinh thần trách nhiệm, cống hiến, hy sinh của mình, cán bộ, nhân viên ngành y tế tỉnh nhà đã nỗ lực, vượt qua khó khăn, thực hiện tốt sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trước đại dịch; cùng với các ngành thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa phát kinh tế - xã hội, tỉnh Nghệ An là một trong những tỉnh tương đối nhanh đã thích ứng an toàn và linh hoạt trong phòng chống dịch bệnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý biểu dương những kết quả ngành Y tế đã đạt được trong thời gian qua

Mạng lưới các bệnh viện, cơ sở khám và chữa bệnh trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh, rộng khắp, đa dạng, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Hiện nay, toàn tỉnh có 61 cơ sở khám chữa bệnh đủ lớn để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong tỉnh, vùng phụ cận và các tỉnh của nước bạn Lào. Nhiều bệnh viện là tuyến cuối của cả nước.

Ngành Y tế đã có sự chuyển biến mạnh về thái độ phục vụ, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên từ tuyến tỉnh đến cơ sở. Tất cả người dân đã có hồ sơ thăm, khám sức khỏe. Ngành đã triển khai ứng dụng và làm chủ nhiều kỹ thuật y học mới, kỹ thuật cao, chuyên sâu phục vụ công tác chẩn đoán và chăm sóc sức khỏe nhân dân, như: Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong chẩn đoán bất thường phôi thai, bệnh di truyền, bệnh ung thư; mổ tim hở, ghép thận; ghép tuỷ hỗ trợ điều trị một số bệnh lý ung thư, phẫu thuật u phổi, u trung thất, u thực quản, u gan lớn, 3 đốt u phổi, u gan, u cơ trơn tử cung bằng sóng cao tần, định vị sinh khiết bằng robot; can thiệp điều trị tim bẩm sinh, can thiệp tim mạch, can thiệp mạch não; phẫu thuật vi phẫu mạch não… Qua đó, khẳng định vị thế, vai trò của ngành y tế tỉnh nhà; tạo nền tảng vững chắc, đúng hướng đưa Nghệ An trở thành Trung tâm chăm sóc sức khỏe của vùng Bắc Trung Bộ.

Đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Sở Y tế Nghệ An

Bên cạnh đó, ngành đã quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực; đăng cai, chỉ đạo đăng cai nhiều sự kiện y khoa lớn toàn quốc, thu hút được hàng ngàn nhà khoa học tham dự, vừa khẳng định vị thế, vai trò của ngành y tế tỉnh nhà, đồng thời, tạo cơ hội giao lưu, học hỏi thêm nhiều kỹ thuật, kinh nghiệm quý báu trong công tác khám chữa bệnh. Cùng với đó, ngành đã đẩy mạnh công tác đào tạo, chuyển giao công nghệ, nguồn nhân lực với các tỉnh của nước bạn Lào.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chúc mừng, biểu dương, ghi nhận những kết quả, những đóng góp của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế Nghệ An trong thời gian qua.

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị ngành Y tế tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là các bệnh lạ, bệnh mới xuất hiện, bệnh lây lan nhanh, bệnh tác động sâu… “Dịch bệnh COVID-19 là cuộc tập duyệt đối với chúng ta. Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần để không bị bất ngờ, lùng túng; phải chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, sinh phẩm, thuốc, nguồn nhân lực; nghiên cứu để tổ chức diễn tập phòng, chống dịch bệnh” – Bí thư Tỉnh ủy lưu ý.

Bên cạnh công tác phòng, chống dịch, ngành Y tế tiếp tục nâng cao chất lượng, thái độ y đức. Chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; làm chủ các kỹ thuật cao, chuyển giao đến các tuyến huyện. Quan tâm đến công tác khám, chữa bệnh ban đầu, nhất là tuyến xã. Phát triển mạng lưới các cơ sở khám, chữa bệnh nhanh, chất lượng, hiệu quả và đúng quy định, đúng quy hoạch. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực hạt nhân, nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và ứng dụng các tiến bộ khoa học trong lĩnh vực y tế…

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Thị Hồng Hoa nhấn mạnh ngành Y tế sẽ kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được; tiếp tục nỗ lực để hoàn thành các mục tiêu đề ra

“Ngành Y tế tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của tỉnh trong tham mưu cho tỉnh xây dựng Nghệ An trở thành Trung tâm Y tế của khu vực Bắc Trung bộ, thực hiện tốt Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Nghệ An; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra” – Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn