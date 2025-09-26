Phim Hàn gây tranh cãi vì cảnh nóng

Tập mới nhất của bộ phim truyền hình Hàn Quốc Giông tố (Tempest) đã gây chú ý khi xuất hiện cảnh được mạng xã hội Hàn Quốc gọi là "nóng bỏng nhất từ trước đến nay".

Trong tập này, mối quan hệ giữa một nhà ngoại giao Seo Mun Ju (Jun Ji Hyun) và lính đánh thuê tinh nhuệ Paik San Ho (Gang Dong Won) - đã đạt tới cao trào. Sau chuỗi hành động kịch tính, cả hai có phân đoạn tình cảm trên giường, bắt đầu bằng nụ hôn kéo dài và tiếp nối bằng nhiều khoảnh khắc thân mật.

Ngay sau khi phát sóng, cảnh này đã gây nhiều phản ứng trên mạng xã hội. Một số khán giả khen ngợi sự ăn ý của hai diễn viên. Trong khi đó, nhiều ý kiến cũng nhận xét cảnh này có mức độ gợi cảm vượt xa tiêu chuẩn thường thấy trong phim truyền hình Hàn Quốc. Số khác còn bày tỏ sự ngạc nhiên khi Jun Ji Hyun - vốn hiếm khi đóng cảnh tình cảm quá mức - lại nhận lời tham gia một phân đoạn táo bạo như vậy.

Cảnh gây chú ý giữa hai diễn viên Jun Ji Hyun và Gang Dong Won.

"Tôi đã chờ những nụ hôn thế này trong K-drama suốt bao lâu rồi, cuối cùng cũng có", "tưởng #Tempest chỉ là tình cảm nhẹ nhàng thôi, ai dè lại chơi lớn", "quá thân mật, quá nóng bỏng. Tôi hoàn toàn chưa sẵn sàng cho cảnh đó", là một số bình luận của khán giả Hàn Quốc.

Câu chuyện của Giông tố xoay quanh Seo Mun Ju, một nhà ngoại giao kỳ cựu, từng là đại sứ tại Liên Hợp Quốc. Sau khi liên quan đến một vụ tấn công đe dọa an ninh Hàn Quốc, cô buộc phải hợp tác với Baek San Ho, một lính đánh thuê quốc tế bí ẩn. Hai nhân vật từ những vị thế đối lập dần bước vào mối quan hệ phức tạp, vừa cùng điều tra âm mưu chính trị, vừa đối diện với những mâu thuẫn cá nhân.

Ngay từ khi phát sóng, Giông tố thu hút sự chú ý bởi mức độ đầu tư, cách dẫn dắt cao trào và chemistry của bộ đôi chính. Tuy nhiên, phim cũng vướng tranh cãi tại Trung Quốc. Một số đoạn thoại và bối cảnh bị cho là “gây phản cảm” với người xem đại lục, dẫn tới việc một số thương hiệu ngừng hợp tác quảng cáo với Jun Ji Hyun. Nữ diễn viên sau đó phải lên tiếng phủ nhận mối liên quan giữa phim và các quyết định thương mại này.

Tác giả: Minh An

Nguồn tin: znews.vn