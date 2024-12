Phim Hàn 18+ hứng bão chỉ trích vì cổ xuý mại dâm, netizen bức xúc "đừng tô hồng hành vi suy đồi đạo đức"

Vừa lên sóng trọn bộ vào ngày 28/11, The Trunk tưởng chừng sẽ trở thành siêu phẩm mới vào những tháng cuối năm 2024, nhưng không, ở thời điểm hiện tại, nó đang bị nhấn chìm trong bão chỉ trích. Nhiều người bênh vực bộ phim có cốt truyện hấp dẫn, can đảm khai thác những yếu tố về sự cô đơn, tình dục và mong cầu hạnh phúc.

Trong khi đó, ở chiều hướng ngược lại, bình luận tiêu cực lại chiếm phần áp đảo. Netizen tức giận lên án dự án của nhà đài Netflix nông cạn, cổ xuý mại dâm nhưng cố “tô hồng” nó bởi bằng một câu chuyện tình cảm cũng khó hiểu, rời rạc không kém.

Vấn đề bất cập của bộ phim đã được người xem đặt câu hỏi khi đẩy hai nhân vật không có mối liên hệ nào với nhau đột nhiên bước vào một cuộc hôn nhân hợp đồng và bất đắc dĩ sống chung một nhà. Những câu thoại gợi nhắc đến mại dâm xuất hiện ngay từ đầu phim. Ví dụ, cảnh trong tập 1 khi nhân vật nam chính đòi hỏi tình dục như một dịch vụ đã thổi bùng lên tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Một số bình luận chỉ trích bộ phim đang cố tình hợp thức hoá mại dâm:

- Hôn nhân hợp đồng nhưng lại đang cung cấp dịch vụ tình dục? Đó là mại dâm.

- Xem xong chả hiểu gì ngoài mấy cảnh nóng thô thiển và thậm chí cắt bỏ cũng không ảnh hưởng đến cốt truyện.

- Phim Netflix càng ngày càng xuống cấp rồi.

- Nếu họ là một cặp vợ chồng theo hợp đồng, họ không ngủ cùng nhau và giả vờ là một cặp vợ chồng thì ok, nhưng nếu đi quá giới hạn thì vi phạm pháp luật rồi. Biên kịch đừng cố gắng tô hồng hành vi suy đồi đạo đức nữa.

- Sự tự nguyện làm chuyện kia trong khi cả hai không có tình cảm, cái đạo lý khùng điên gì trong phim này vậy?

- Tình cảm thì không sâu sắc, nhưng thoại muốn ngủ với nữ chính thì rõ ràng, kể cả sau này họ yêu nhau thì khán giả cũng chẳng cảm nhận được tình cảm sâu sắc của cả hai. Kịch bản tệ hại quá rồi!

- Gong Yoo lựa kịch bản chán thật sự. Anh ấy không nhìn ra lời thoại có vấn đề à!

- Mại dâm rành rành ra đó mà mấy người dám tô vẽ thành “cứu rỗi”? Dàn diễn viên gánh còng lưng cái kịch bản nông cạn đấy!

Nói thêm về The Trunk, cốt truyện kể về Noh In Ji (Seo Hyun Jin thủ vai) làm việc cho công ty chuyên mai mối về các cuộc hôn nhân hợp đồng. Ở cuộc hôn nhân thứ 5, cô trở thành vợ của Han Jeong Won (Gong Yoo thủ vai) - nhà sản xuất âm nhạc cô đơn bị vợ phản bội. Anh miễn cưỡng đồng ý với dịch vụ kết hôn tạm thời với hy vọng khôi phục mối quan hệ với người vợ cũ, Lee Seo Yeon (Jung Yun Ha). Trong quá trình chung sống, Han Jeong Won dần thoát khỏi cơn ác mộng, trong khi đó In Ji cũng bắt đầu quan tâm đến người chồng thứ năm này

Hiện NSX vẫn chưa lên tiếng về những tranh cãi xoay quanh bộ phim

Tác giả: Moon

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn