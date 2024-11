Mất lái, ô tô con đâm vào cây ven đường như phim hành động

Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, ba người dân đang đi bộ trên vỉa hè ở Miedzyrzecz, Lubusz Voivodeship, phía tây Ba Lan, vào ngày 18/11, thì một chiếc ô tô hiệu Mazda chạy với tốc độ cao bất ngờ lao tới.

Chiếc xe sau đó đâm vào cái cây rồi văng ra xa. Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe bị biến dạng. Sau đó, clip cho thấy cảnh lính cứu hỏa làm việc tại hiện trường.

Cảnh sát Ba Lan cho biết: "Tại Miedzyrzecz, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra. Một tài xế 42 tuổi điều khiển xe Mazda di chuyển với tốc độ cao đã mất kiểm soát phương tiện và lao lên vỉa hè, va chạm mạnh vào một cái cây.

May mắn thay, cái cây đã hoạt động như một rào chắn, dừng chiếc xe lại và ngăn chặn một vụ va chạm với những người đi bộ gần đó. Tài xế đã từ chối kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở, vì vậy họ đã lấy mẫu máu của anh ta".

Tài xế có thể phải đối mặt với án tù lên đến ba năm, lệnh cấm lái xe lên đến ba năm và hình phạt tài chính ít nhất là 5.000 PLN (hơn 30 triệu đồng) nếu kết quả xét nghiệm xác nhận anh ta say rượu.

Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

