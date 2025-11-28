HLV Kim Sang-sik "đau đầu" chốt danh sách U22 Việt Nam dự SEA Games 33

“Tôi công bố danh sách U22 Việt Nam vào ngày 29-11. Là huấn luyện viên trưởng, đây là quyết định khó khăn của tôi”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ ngày 28-11.

Chiến lược gia người Hàn Quốc tiết lộ ông mất ngủ khi phải suy nghĩ để tìm đội hình tốt nhất tham dự SEA Games 33. Nhà cầm quân sinh năm 1976 muốn mang tất cả cầu thủ đi, vì toàn đội đều tập luyện chăm chỉ. Tuy nhiên, theo điều lệ, mỗi đội chỉ được đăng ký danh sách 23 cầu thủ cho SEA Games 33.

Một trong những lựa chọn nhân sự khó khăn nhất với HLV Kim Sang-sik là tìm người phù hợp thay cho Văn Trường dính chấn thương. "Văn Trường cống hiến suốt quá trình chuẩn bị vừa qua, từ Giải U23 Đông Nam Á 2025 đến vòng loại U23 châu Á 2026. Cậu ấy có đóng góp lớn vào thành công của đội. Việc Văn Trường chấn thương khiến tôi đau lòng và tôi phải cố gắng tìm ra nhân tố thay thế. Tôi sẽ công bố cái tên thay Văn Trường vào ngày mai”, HLV Kim Sang-sik nói.

Chiều 28-11, U22 Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh). Ở buổi tập này, HLV Kim Sang-sik chào đón sự trở lại của Đình Bắc, Minh Phúc và Lý Đức - những cầu thủ vừa cùng Công an Hà Nội FC đánh bại Bắc Kinh Quốc An 2-1 tại Cúp C2 châu Á diễn ra vào tối 27-11.

Liên quan tới sự chuẩn bị của U22 Việt Nam, theo lịch công bố ban đầu, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik lượt trận gặp U22 Lào vào ngày 4-12 và Malaysia ngày 11-12 trên sân vận động Tinsulanon (Songkhla). Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài khiến khu vực này chịu thiệt hại nặng nề, buộc nước chủ nhà phải chuyển 10 môn thi đấu, bao gồm bóng đá nam bảng B, đến Bangkok.

Vì vậy, lịch thi đấu của U22 Việt Nam tại bảng B cũng được điều chỉnh với lượt trận mở màn diễn ra vào ngày 3-12 (sớm hơn một ngày so với kế hoạch cũ), trong khi lượt trận thứ hai vẫn giữ nguyên ngày 11-12. Các trận bán kết và chung kết lần lượt diễn ra ngày 15-12 và 18-12. Tất cả các trận đấu đều diễn ra tại sân vận động Rajamangala (Bangkok).

Do đoàn Campuchia thông báo rút khỏi 8 môn thi đấu, trong đó có bóng đá nam và bóng đá nữ, khiến bảng A gồm Thái Lan, Timor Leste và Campuchia chỉ còn hai đội. Ban tổ chức tiến hành điều chỉnh, dự kiến đưa U22 Singapore từ bảng C sang bảng A để thế chỗ Campuchia.

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33 vào ngày 1-12 tới.

