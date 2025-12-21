Bác sĩ Hà Anh Đức làm Chủ tịch Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam

Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ V. Ảnh: Hải Lâm

Chiều 20-12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên thứ nhất, với tinh thần hành động “Khát vọng phụng sự - Tiên phong đổi mới - Đột phá sáng tạo xây dựng ngành Y tế phát triển trong kỷ nguyên vươn mình”.

Sự kiện có sự tham dự của 500 đại biểu, đại diện cho hơn 90.000 hội viên cả nước.

TS.BS Hà Anh Đức, Chủ tịch Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phát biểu. Ảnh: Hải Lâm

Phát biểu khai mạc phiên thứ nhất, TS.BS Hà Anh Đức, Chủ tịch Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa IV cho biết: Đại hội lần thứ V là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, cùng nhau định hướng cho nhiệm kỳ tới, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây cũng là giai đoạn mà ngành y tế đang đứng trước yêu cầu mới với xu thế hội nhập, y tế thông minh, y tế số, chăm sóc sức khỏe chủ động mà nghị quyết của Bộ Chính trị cũng đã chỉ ra, đó là chuyển trọng tâm từ khám bệnh, chữa bệnh sang phòng bệnh và lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ…

Tại phiên làm việc đầu tiên, đại hội đã tập trung trí tuệ thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ nhiệm kỳ IV, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu cho nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nhiệm kỳ qua, các chương trình, hoạt động của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã được triển khai sâu rộng khắp các tỉnh, thành phố, có hiệu quả và sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội. Ảnh: Hải Lâm

Trong nhiệm kỳ, Trung ương Hội đã tổ chức 3 Hội nghị khoa học sáng tạo Thầy thuốc trẻ Việt Nam, thu hút hàng nghìn công trình nghiên cứu, sáng kiến, đề tài khoa học có giá trị thực tiễn cao. Nhiều công trình đã được ứng dụng hiệu quả trong chẩn đoán, điều trị, quản lý bệnh viện và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Phong trào “Thầy thuốc trẻ xung kích, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” tiếp tục là điểm sáng nổi bật, thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội của lực lượng thầy thuốc trẻ. Chỉ trong 5 năm, toàn Hội đã tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 6,5 triệu lượt người dân; mổ mắt miễn phí cho hàng chục nghìn người cao tuổi; khám sàng lọc ung thư và các bệnh không lây nhiễm cho hàng trăm nghìn người dân trên cả nước.

Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Hải Lâm

Bên cạnh đó, Hội đã tổ chức hơn 1.500 lớp tập huấn sơ cấp cứu cơ bản cho giáo viên, đoàn viên, thanh niên; triển khai hàng trăm điểm rửa tay, vệ sinh trường học, cùng nhiều chương trình giàu tính nhân văn như “Bát cháo tình thương”, “Bệnh viện thân thiện”, góp phần xây dựng môi trường y tế an toàn, thân thiện, lấy người bệnh làm trung tâm.

Tại Đại hội đã hiệp thương thống nhất cử 89 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa V. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đã chọn cử tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức tiếp tục làm Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam nhiệm kỳ mới.

Tác giả: Nguyệt Ánh

Nguồn tin: hanoimoi.vn