Phẫu thuật sọ não cứu học sinh ở Nghệ An bị đánh hội đồng

Học sinh đang đứng xem chơi bida bất ngờ bị tấn công tới tấp. Ảnh chụp từ video clip

Học sinh bị đánh hội đồng ở Nghệ An được xác định bị chấn thương vùng đầu, đã được phẫu thuật và đang tiếp tục theo dõi

Sáng ngày 30/10, thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Đặng Thai Mai vừa có báo cáo nhanh tình hình sự việc học sinh bị đánh hội đồng ngoài khu vực trường.

Theo đó, vào khoảng 17 giờ 17 phút ngày 27/10/2025, ngoài giờ học ở trường, có một nhóm học sinh của trường và người ngoài tham gia đánh bida tại quán "98 billad" địa chỉ xóm Giang Tiên, xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An, cách khu vực trường đóng khoảng 800m.

Trong quá trình chơi bida có xảy ra xô xát, đánh nhau, trong số đối tượng tham gia xô xát, đánh nhau có học sinh của nhà trường. Cụ thể, học sinh bị đánh là em Nguyễn Hữu Bảo Duy (sinh năm 2010, lớp 10A1).

Người trực tiếp đánh em Duy là Nguyễn Xuân Mạnh (sinh năm 2009, học sinh lớp 10C2). Sau đó, em Nguyễn Hữu Bảo Duy đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Lúc nắm bắt được sự việc, nhà trường đã phối hợp với Công an, chính quyền địa phương để xác minh sự việc, triệu tập các đối tượng lấy tường trình để xử lý sự việc theo quy định.

"Nhà trường đã cử giáo viên chủ nhiệm đến trực tiếp thăm hỏi, động viên học sinh và phụ huynh gia đình bị hại kịp thời" - báo cáo nêu rõ.

Tuy nhiên, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, Sở này đang yêu cầu nhà trường phối hợp với cơ quan Công an để có báo cáo tiếp trước diễn biến sự việc được camera an ninh ghi lại.

Cùng ngày, thông tin từ người nhà học sinh Nguyễn Hữu Bảo Duy cho biết, vào ngày 27/10, Duy vào quán bida gọi bạn về cùng thì bị 2 đến 3 bạn cùng là học sinh tự nhiên đánh Duy khiến em không kịp phản ứng. Duy và các bạn học sinh không có mâu thuẫn với nhau.

Em Nguyễn Hữu Bảo Duy sau khi được bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An phẫu thuật. Ảnh: Người nhà cung cấp

"Sau 2 ngày hôn mê tại phòng hồi sức tích cực, Duy được xác định bị chấn thương vùng đầu, đã được các bác sĩ phẫu thuật và đang tiếp tục theo dõi" - đại diện người nhà thông tin.

Trước đó, Công dân và Khuyến học đã thông tin, vào khoảng 19 giờ ngày 27/10, Công an xã Bích Hào nhận được tin báo của ông Nguyễn Hữu Quý (sinh năm 1952), trú tại xóm Lâm Sơn, xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An với nội dung: Vào khoảng 17 giờ 15 phút ngày 27/10, tại quán bida 98, thuộc xóm Giang Tiên (xã Bích Hào) cháu trai là Nguyễn Hữu Bảo Duy (sinh năm 2010), trú tại xóm Lâm Sơn bị 2 nam thanh niên là Nguyễn Xuân Mạnh và Trần Hưng Hiệu (cùng sinh năm 2009), cùng trú tại xóm Xuân Hiền, xã Bích Hào đã dùng gậy bida đánh gây thương tích.

Hậu quả, cháu Duy được người thân đưa đi cấp cứu và đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Thông qua camera an ninh tại quán bida ghi lại, cho thấy, sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 15 phút ngày 27/10/2025, tại xã Bích Hào, có một nhóm học khoảng 8 đến 9 người đang đứng vây quanh bàn bida, bất ngờ một nam thanh niên vào đánh người mặc áo đen ngã xuống nền nhà.

Sau đó, cả nhóm đông người vây lại, dùng gậy nghi là cần chơi bida đánh liên tiếp vào người mặc áo đen.

Hiện, Công an xã Bích Hào đang tiếp tục củng cố hồ sơ tiến hành điều tra, làm rõ.

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn