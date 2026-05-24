CMH Group cùng AeonMall Việt Nam đề xuất làm trung tâm thương mại quốc tế tại Nghệ An

Phối cảnh một Dự án Trung tâm thương mại của Aeon Mall tại Việt Nam. Ảnh: Aeon Mall Việt Nam

Sở Xây dựng Nghệ An vừa có văn bản gửi UBND tỉnh về dự án Trung tâm thương mại quốc tế tại phường Vinh Phú.

Theo Sở Xây dựng Nghệ An, sau khi phía doanh nghiệp đề xuất dự án, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, sở này đã có văn bản gửi các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương và UBND phường Vinh Phú để phối hợp cho ý kiến đối với đề xuất đầu tư dự án trung tâm thương mại nói trên.

Hiện nay, Sở Xây dựng đã nhận được các văn bản cho ý kiến phối hợp của các cơ quan trên, trong khi Sở Công thương vẫn đang nghiên cứu để cho ý kiến phối hợp.

Trong văn bản mới đây CMH Group gửi UBND tỉnh Nghệ An, doanh nghiệp này đã kiến nghị khu đất làm dự án từ 8 – 10ha. Cùng với đó, nhà đầu tư cũng kiến nghị việc hỗ trợ khả năng giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ dự án trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, đánh giá hiện trạng, khả năng mở rộng diện tích của dự án.

Trước kiến nghị trên, Sở Xây dựng Nghệ An cho biết, khu đất đề xuất ban đầu để thực hiện dự án có quy mô 6,2ha. Việc đề nghị mở rộng khu đất thực hiện dự án về phía Đông Nam, có quy mô khoảng 8-10ha buộc Sở Xây dựng phải rà soát cụ thể hơn về quy hoạch, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi và khả năng giải phóng mặt bằng để có cơ sở xem xét tính khả thi của dự án.

Vì vậy, Sở Xây dựng Nghệ An đề nghị UBND tỉnh cho phép sở tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá việc đề xuất đầu tư dự án tại khu đất do nhà đầu tư mới đề xuất.

Trước đó, CMH Group đã có văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án Trung tâm thương mại quốc tế tại phường Vinh Phú. Theo CMH Group, đơn vị này cùng AeonMall Việt Nam đã tiến hành khảo sát thị trường và địa điểm đầu tư tại Nghệ An.

CMH Group cam kết trong trường hợp được lựa chọn là nhà đầu tư, doanh nghiệp sẽ tập trung nguồn lực để sớm triển khai và đưa dự án vào khai thác hiệu quả, góp phần đáp ứng nhu cầu thương mại, tạo việc làm, thúc đẩy đô thị hóa và tăng thu ngân sách địa phương.

Được biết, theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Vinh được phê duyệt tại Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 thì phạm vi đề xuất thực hiện dự án nêu trên được quy hoạch là Trụ sở cơ quan; đất chuyên trồng lúa nước, đất khu vui chơi giải trí công cộng, đất mặt nước và đất giao thông.

Khu đất mà CMH Group và AeonMall Việt Nam đề xuất làm dự án Trung tâm thương mại quốc tế nằm trên trục Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Ảnh: Văn Dũng

Chân dung nhà đầu tư

CMH Group được thành lập năm 2007 với tên gọi ban đầu là CTCP Xây dựng và Nhân lực Việt Nam, có trụ sở tại Hà Nội, với vốn điều lệ ban đầu 80 tỷ đồng. Doanh nghiệp này do ông Kim Ngọc Nhân (sinh năm 1974) làm Tổng giám đốc. Năm 2010, công ty niêm yết trên sàn HNX với mã chứng khoán CMS.

Đến năm 2022, doanh nghiệp này đổi tên thành CTCP Tập đoàn CMH Việt Nam, hoạt động chính trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ và xây lắp. Hiện công ty có trụ sở tại 33 Cầu Diễn (Hà Nội), ông Kim Ngọc Nhân tiếp tục giữ vai trò Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, vốn điều lệ hiện hơn 254 tỷ đồng.

CMH Group đang tham gia một số dự án bất động sản như Cẩm Khê Central Park (Phú Thọ) với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Đồng thời, doanh nghiệp cũng là nhà thầu xây lắp tại các công trình như mở rộng hầm Hải Vân, hầm đường bộ Đèo Cả, thủy điện Sông Bạc (Hà Giang)...

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, CMH Group có tổng tài sản khoảng 633 tỷ đồng, nợ phải trả 322 tỷ đồng. Trên bảng cân đối kế toán, CMH thu về 69 tỷ đồng từ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, sau khi trừ đi các chi phí vận hành CMH thu về 2,5 tỷ đồng lãi ròng.

CMH Group hiện có 4 công ty con, gồm: CTCP CM Đầu tư và Thương mại, CTCP Xây lắp Môi trường, Công ty TNHH CM Xây dựng và CTCP CM Thành Đông. Tuy nhiên, CTCP Xây lắp Môi trường đang thu hẹp quy mô hoạt động, trong khi 3 công ty còn lại đang làm thủ tục giải thể.

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hơn 368 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 29 tỷ đồng.

Trong khi đó, AeonMall Việt Nam – đối tác của CMH Group được thành lập năm 2013, là công ty con của Tập đoàn Aeon (Nhật Bản). Hiện doanh nghiệp này đang vận hành 7 trung tâm thương mại tại các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng và Huế.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn