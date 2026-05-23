Nghệ An bàn giao tài sản công dôi dư cho các địa phương

Theo quyết định, 20 cơ sở nhà, đất cùng nhiều tài sản khác thuộc Trung tâm Khuyến nông tỉnh được bàn giao cho UBND 9 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Đây chủ yếu là các trụ sở cũ không còn nhu cầu sử dụng sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Trong số các cơ sở được chuyển giao có trụ sở của 8 trạm dịch vụ nông nghiệp tại các địa phương gồm Con Cuông, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳnh Lưu, Diễn Châu và thị xã Thái Hòa (cũ). Các tài sản này sẽ do UBND các xã nơi đặt trụ sở tiếp nhận, quản lý và khai thác theo đúng quy định hiện hành.

Theo cơ quan chức năng, tổng giá trị nhà, đất và tài sản được bàn giao ước tính hơn 110 tỷ đồng.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương sau khi tiếp nhận phải thực hiện quản lý, bảo quản tài sản công chặt chẽ, đúng quy định pháp luật; đồng thời, căn cứ hồ sơ từng trường hợp cụ thể để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét phương án xử lý phù hợp, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh thất thoát và lãng phí tài sản nhà nước.

Trung tâm Dịch vụ Khuyến nông tỉnh cùng Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của các nội dung, thủ tục và nhiệm vụ liên quan theo chức năng, thẩm quyền.

Tác giả: Trần Tú

